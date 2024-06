Hier bekommst du das Galaxy S23 mit 20-GB-Tarif günstiger als einzeln im Netz

Du möchtest ein High-End-Smartphone, musst aber nicht immer das allerneueste haben? Dann lohnt es sich häufig, auf die Top-Modelle des Vorjahres zu schauen. Denn was damals hervorragend war, ist es in der Regel auch heute noch. Dafür zahlst du aber deutlich weniger, als wenn du kurz nach Verkaufsstart zuschlägst. In der MediaMarkt Tarifwelt gibt’s das Galaxy S23 aus 2023 mit einem starken Tarif jetzt besonders preiswert.

So gut ist der Deal: Wir haben zusammengerechnet

Schauen wir uns zunächst die Kosten genauer an. Für das Bundle aus Galaxy S23 (128 GB) in Schwarz zusammen mit einem 20 GB LTE-Tarif im Vodafone-Netz zahlst du gerade nur 19,99 Euro im Monat. Dazu kommen einmalige Kosten in Höhe von 45,94 Euro (1 Euro Gerätepreis, 39,99 Euro Anschlusskosten, 4,95 Euro Versandkosten). Doch das Gute: Dank 50 Euro Wechselbonus holst du dir die einmaligen Kosten komplett zurück, wenn du eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer „22234“ schickst.

Über die Laufzeit von 24 Monaten zahlst du so nur rund 476 Euro, wenn du dir den Wechselbonus zurückgeholt hast. Und das ist ein richtig guter Preis. Denn wenn du dir das Smartphone einzeln zulegen würdest, müsstest du bereits 529 Euro zahlen (siehe Preisvergleich). Du sparst hier also nicht nur knapp 60 Euro, sondern bekommst auch noch einen Tarif gratis on top. Ab dem 25. Monat steigt der Preis allerdings auf 36,99 Euro – dann solltest du also besser kündigen.

Top-Tarif und Galaxy S23: Das ist enthalten

Nun zu den Details des Bundles. Hier enthalten ist einerseits der Tarif Vodafone green LTE 20GB Spezial mit 20 GB LTE-Datenvolumen (bis zu 50 Mbit/s im Download). Eine Allnet- und SMS-Flat in alle deutschen Netze und EU-Roaming ist ebenfalls dabei. So telefonierst, surfst und schreibst du auch im Sommerurlaub (in der EU) zu denselben Konditionen.

Darüber hinaus ist hier das Galaxy S23 mit 128 GB Speicherplatz enthalten, das uns im Test vor allem durch ein schönes AMOLED-Display, eine top Performance, einen guten Update-Support und eine starke Kamera-Ausstattung überzeugen konnte. Auch die Akkulaufzeit schnitt richtig gut ab, sodass das Smartphone insgesamt eine Wertung von 4,5/5 Sternen erreichen konnte. Den gesamten Testbericht liest du hier.