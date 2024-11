Total irre: Hier ist das iPhone 15 richtig günstig

Obwohl es bereits das iPhone 16 gibt, ist die Vorgängerversion nach wie vor immer noch sehr beliebt. Mit Dynamic Island und der hochwertigen Verarbeitung kann Apple hier wie gewohnt punkten. Diese Qualität lässt sich der Hersteller auch noch einiges kosten, denn für das Modell musst du mit Kosten über 700 Euro (Preisvergleich) rechnen. Wenn du nicht so viel Geld auf einmal in die Hand nehmen möchtest, kommt das folgende Angebot von klarmobil wie gerufen. Hier gibt es das iPhone 15 mit 40 GB im Netz von Vodafone – und zwar für nur 24,99 Euro im Monat.

Das bietet dir Apple mit dem iPhone 15

Mit dem iPhone 15 (Datenblatt) brachte Apple die Dynamic Island erstmals auch in das Standardmodell. Diese praktische Funktion zeigt dir nicht nur Benachrichtigungen an, sondern erlaubt es dir auch, Apps direkt zu steuern. Das Smartphone punktet mit einem eleganten Design, einem 6,1-Zoll-Display und der gewohnten 60-Hz-Bildwiederholrate. Im Inneren arbeitet der leistungsstarke A16 Bionic Chip, der von 6 GB LPDDR5-RAM und 128 GB Speicher unterstützt wird.

Ein echtes Upgrade zum Vorgänger gibt es bei der Kamera: Die Hauptkamera wurde von 12 MP auf beeindruckende 48 MP verbessert und wird von einer 12-MP-Ultraweitwinkelkamera ergänzt. Der Akku mit einer Kapazität von 3.349 mAh sorgt dafür, dass du ohne Probleme durch den Tag kommst. Zudem setzt Apple auf Nachhaltigkeit: Das Gehäuse besteht zu 75 Prozent aus recyceltem Aluminium.

Der Klarmobil-Deal für das iPhone 15 im Überblick

Klarmobil kombiniert das iPhone 15 mit einem attraktiven Mobilfunktarif im Vodafone-Netz. Du bekommst 40 GB Datenvolumen, eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 150 MBit/s und Zugang zum 5G-Netz. Dazu gibt es eine Telefon- und SMS-Flat – und das Ganze für gerade einmal 24,99 Euro pro Monat bei einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren. Für das iPhone selbst fallen einmalig 99,99 Euro an, und es gibt keine zusätzlichen Kosten für Anschluss oder Versand.

Lohnt sich das?

Der aktuelle Marktpreis des iPhone 15 mit 128 GB Speicher liegt bei etwa 719,99 Euro (zum Preisvergleich). Bei Klarmobil zahlst du nach zwei Jahren insgesamt nur 699,75 Euro – und das inklusive Tarif. Dadurch ergeben sich effektive monatliche “Kosten” von minus 84 Cent für den Tarif. So etwas ist bei iPhone-Angeboten ziemlich außergewöhnlich.

Neben einem der besten Smartphones auf dem Markt bekommst du hier einen soliden Tarif mit ausreichend Datenvolumen und hoher Geschwindigkeit. Beachte jedoch: Ab dem 25. Monat steigt die Grundgebühr auf 59,99 Euro, falls du den Vertrag nicht rechtzeitig kündigst. Insgesamt ist dieser Deal aktuell unschlagbar – vor allem, wenn man bedenkt, dass das iPhone 16 im Vergleich nur wenige Verbesserungen bietet und deutlich teurer ist. Für alle, die ein hochwertiges iPhone mit einem günstigen Tarif suchen, ist das die perfekte Gelegenheit!

