Amazon räumt Lager: Der perfekte Lautsprecher für den Sommer 2023 kostet jetzt nur 30 Euro

Lautsprecher mit Bluetooth für unterwegs gibt es wie Sand am Meer. Einen guten und günstigen zu finden, ist aber nicht einfach. Der Hersteller Anker hat sich mit seiner Submarke SoundCore jedoch einen Namen gemacht. Immer wieder testen wir etwa Kopfhörer des Unternehmens und sind begeistert. Vor allem auch deshalb, weil Anker es schafft, viel Leistung für wenig Geld anzubieten. Und so ist das auch bei Lautsprechern des Herstellers. Der SoundCore Motion Boom Plus etwa zeigt bei uns im Test, dass er es mit der doppelt so teuren JBL Boombox aufnehmen kann. Und nun hat Amazon den kleineren SoundCore 2 im Preis gesenkt. Was aber bekommt man hier für unter 30 Euro?

Kleiner Lautsprecher mit großem Klang bei Amazon reduziert

Der Anker SoundCore 2 bietet nicht nur einen tollen Klang mit – für seine Größe – erstaunlichen Bass. Du kannst dich auch darauf verlassen, dass er nicht so schnell schlapp macht. Bei mittlerer Lautstärke kannst du nahezu 24 Stunden am Stück Musik hören. Mehr noch. Durch seine kompakte Bauart und sein geringes Gewicht von 360 Gramm kannst du den Lautsprecher einfach in den Rucksack stecken und überallhin mitnehmen. Da er wasserdicht ist, macht er ihm auch ein Tauchgang am See oder im Freibad nichts aus.

Derzeit verlangt Amazon für den Bluetooth-Lautsprecher rund 40 Euro. Allerdings kannst du einen 25-Prozent-Gutschein anwenden (direkt unterhalb vom Preis mit einem orangefarbenen „Coupon“ gekennzeichnet). Damit sinkt der Preis auf unter 30 Euro. Wie lange das Angebot bei Amazon noch gilt, können wir nicht sagen. Jedoch machst du bei dem Preis wenig falsch, wie die Rezensionen bei Amazon zeigen.

Mehr als 100.000 Menschen können sich nicht irren

Über 100.000 Bewertungen haben Käufer des Anker SoundCore 2 bei Amazon abgegeben. Daraus ergibt sich ein Schnitt von 4,6 von 5 möglichen Sternen. Wer nach einer Alternative sucht, wird wohl kaum einen so günstigen und zugleich so gut bewerteten Lautsprecher finden. Und wen der Lautsprecher nicht gefällt, für den haben wir nachfolgend eine Handvoll Alternativen.

