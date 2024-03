Schnäppchen-Jäger aufgepasst: Nur noch bis Montag, 8:59 Uhr, kannst du dir bei MediaMarkt einige coole Produkte zu unschlagbaren Bestpreisen sichern. Wer etwa einen großen 4K-Fernseher sucht, kann sich schon für 699 Euro ein Modell in 75 Zoll sichern. Du möchtest lieber etwas auf die Ohren? Dann schaue dir diese kleine JBL Go Bluetooth-Box für lediglich 24,99 Euro an. Und mit diesem Akkusauger für 149 Euro gibt’s obendrein auch ein hochwertiges Haushaltsgerät zum Spar-Preis. Wir stellen dir die verschiedenen Highlights des Wochenend-Sales genauer vor.

Riesiger 4K-TV zum Bestpreis & mit gratis Lieferung

Den Anfang machen wir thematisch im Wohnzimmer mit einem riesigen 4K-Fernseher. Im Angebot für 699 Euro ist bei MediaMarkt jetzt nämlich ein UHD-TV mit 75 Zoll bzw. 189 cm Bildschirmdiagonale. So erstrahlen Filme, Serien und Games in einer wuchtigen Größe. Gleichzeitig kann sich das Bild des Grundig-Geräts dank der 4K-Auflösung, den gängigen HDR-Formaten sowie Bildoptimierungen wie der Micro Dimming Engine ebenfalls wortwörtlich sehen lassen. Kräftige Farben, eine gute Helligkeit und ein starker Kontrast sollen das TV-Bild hierbei auszeichnen.

Durch das Android Betriebssystem soll der 4K-Fernseher außerdem eine flüssige Nutzererfahrung garantieren. Ebenfalls praktisch sind die vielen Anschlüsse. Insgesamt vier HDMI-Stecker (einer mit eARC), zwei USB-Slots sowie ein optischer Audioausgang liefern genug Anschlussmöglichkeiten für deine Geräte. Ein CI+-Steckplatz ist ebenso vorhanden und selbstverständlich kannst du den Smart-TV ebenfalls via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. So greifst du dann auch auf die gängigen Streaming-Apps zu.

Die verschiedenen Streaming-Anbieter kannst du direkt über die Fernbedienung ansteuern

Der Angebotspreis von 699 Euro kann sich dabei nicht nur dank der 36 Prozent Rabatt sehen lassen. Hierbei handelt es sich aufgrund der Gratislieferung von MediaMarkt nämlich um einen unschlagbaren Bestpreis.

→ 75 Zoll 4K-TV für 699 Euro

Bluetooth-Box und Kopfhörer: Diese JBL-Geräte lohnen sich bei MediaMarkt

Weiter geht’s mit gleich zwei preiswerten JBL-Geräten. Schon für nur 24,99 Euro kannst du dir bei MediaMarkt jetzt etwa den JBL Go Essential Bluetooth-Lautsprecher sichern. Auch hierbei handelt es sich übrigens um das beste Angebot im Netz. Doch was bietet dir der Speaker überhaupt? Direkt auf den ersten Blick sticht natürlich die kompakte Größe und das geringe Gewicht von 177 g hervor. Dadurch kannst du die Box problemlos mitnehmen und auch unterwegs deine Lieblingsmusik genießen. Passend dazu ist der Bluetooth-Lautsprecher nach IPX7 wasserdicht. Gleichzeitig soll dir die JBL-Box trotz der kompakten Größe den gewohnt starken JBL Original Pro Sound liefern. Der Akku hält hingegen bis zu 5 Stunden durch.

Dank der kompakten Größe kannst du die Bluetooth-Box problemlos mitnehmen

→ JBL Go Essential Bluetooth-Lautsprecher für 24,99 Euro

Ebenfalls eine Empfehlung wert sind die JBL Live 660NC Bluetooth-Kopfhörer. Die Over-Ears sind bei MediaMarkt jetzt nämlich über die Hälfte billiger und kosten so nur noch 88 Euro. Ein starker Sound samt adaptivem Noise Cancelling, bis zu 50 Stunden Akkulaufzeit und viele weitere Vorteile machen die Ohrhörer zu einer tollen Wahl – insbesondere zum aktuellen Bestpreis.

→ JBL Live 660NC Bluetooth-Kopfhörer für 88 Euro

Unschlagbar günstig: Akkusauger zum Schnäppchen-Preis

Abschließend bietet dir MediaMarkt noch ein cooles Schnäppchen im Bereich der Haushaltsgeräte. Dieses Wochenende kannst du dir nämlich einen Akkusauger für lediglich 149 Euro sichern – ein weiterer Bestpreis-Deal. Dabei handelt es sich um den Shark IZ104EU Anti Hair Wrap mit Flexology Stielsauger. Wie der Name schon andeutet, punktet der Sauger vor allem mit seiner hohen Flexibilität. Das Saugrohr ist nämlich biegsam, wodurch du ohne Probleme unter Möbeln saugen kannst. Für noch mehr Vielseitigkeit beim Saugen sorgen zudem die zwei Aufsätze (Fugendüse und Polsterdüse) sowie die Möglichkeit, das Gerät fix zu einem Handstaubsauger umzufunktionieren.

Das flexible Saugrohr macht das Saugen besonders komfortabel

Weitere Vorteile des Akkusaugers sind die Akkulaufzeit von bis zu 40 Minuten, der beutellose Staubbehälter mit 0,7 Liter Volumen sowie die Anti Hair Wrap-Technologie. Letztere sorgt dafür, dass sich keine Haare in den Bürstenrollen verfangen sollen. Bist du mit dem Saugen fertig, kannst du das Haushaltsgerät zudem per Knopfdruck kompakt zusammenklappen und freistehend verstauen.

→ Shark Akkusauger für 149 Euro