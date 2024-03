Krasser Preissturz: Der beste kompakte Speaker 2024 lohnt sich jetzt so richtig

Wer hohe Qualität bei Lautsprechern und Kopfhörern sucht, landet schnell bei Bose. SoundLink Flex ist ein sehr kompakter Bluetooth-Speaker der Edel-Marke, den du bei Amazon gerade in den Farben Grün und Schwarz zum Angebotspreis bekommst. In unserem Test fassten wir zusammen: „Der Bose SoundLink Flex ist auch 2023 und 2024 eine Wucht und zu diesem Preis zu empfehlen.“ Zu dem Zeitpunkt kostete er allerdings noch 134 Euro. Jetzt kommst du bereits für unter 110 Euro dran.

Bose SoundLink Flex: Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top!

SoundLink Flex ist nicht der kleinste tragbare Lautsprecher von Bose, sondern derzeit nur der zweitkleinste. Dafür bietet er aber auch nochmal ein besseres Klangerlebnis als der SoundLink Micro. In unserem Test wurde zwar schnell klar, dass man den kompakten Speaker etwa nicht mit einer JBL Boombox 2 – die jenseits der 300 Euro kostet – vergleichen kann. Aber die Bose-Box ist auch für andere Situationen gedacht, als die deutlich größere Bass-Maschine von JBL.

Die größte Stärke des SoundLink Flex liegt nämlich in einem erstaunlich guten Klang trotz des handlichen Designs. Mit gerade einmal rund 9 × 20 × 5 Zentimetern lässt er sich nämlich ohne Probleme mit an den Strand nehmen oder in den Fahrradkorb legen. Am Strand oder Badesee machen ihm dank IP67 auch Wasserspritzer nichts aus – er darf sogar mal von der Luftmatratze ins Wasser fallen und dudelt fröhlich weiter. Selbst Staub und Sandkörner können ihm nichts anhaben.

Das Design des Bose SoundLink Flex ist schlicht und zugleich edel.

Aber mit das Wichtigste bei einem Lautsprecher, ist immer der Klang. Als wir den SoundLink Flex getestet haben, beschrieben wir diesen als eher warm und bassbetont. Außerdem schrieb unser Tester: „Es macht Spaß, mit dem kleinen Lautsprecher Musik zu hören und man staunt immer wieder, wie viel filigrane Gewalt aus dem kleinen Gehäuse dringt.“

Und wie steht’s um die Akkulaufzeit? Hier punktet die Bluetooth-Box ebenfalls. Denn mit einer Akkuladung sollst du laut Herstellerangaben bis zu 12 Stunden auskommen. Im Test mit moderater Lautsprecher hat er die angegebene Laufzeit sogar deutlich übertroffen – nach 12 Stunden waren noch 30 Prozent Batteriekapazität übrig.

So gut ist der Deal: Wir machen den Check

Der Bluetooth-Lautsprecher selbst ist somit eine wirklich gute Wahl, wenn du einen flexiblen Speaker für Garage, Tagesausflug oder im Badezimmer suchst. Er ersetzt zwar keine Premium Stereo-Lautsprecher im Wohnzimmer, aber das soll er auch gar nicht. Und für den aktuellen Preis machst du durchaus ein Schnäppchen. Denn ursprünglich kommt der Preis von fast 170 Euro. Amazon streicht jetzt 35 Prozent vom UVP und verkauft ihn in Schwarz oder Grün für nur noch 109,99 Euro. Günstiger ist momentan übrigens kein anderer Anbieter im Netz. Und auch generell war der Speaker noch nie so preiswert wie jetzt (siehe Preisverlauf).

