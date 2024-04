Bass-starker Bose- & JBL-Rivale! Jetzt ist diese Bluetooth-Box ein echter Preiskracher

Fetter Sound, starker Akku und ein absolut unschlagbar niedriger Preis – dieses Angebot von MediaMarkt ist auf jeden Fall einen Blick wert! Der Elektromarkt streicht momentan satte 40 Prozent vom UVP der Anker Soundcore Motion X600 Bluetooth-Box. Doch nicht nur das: Günstiger als für den aktuellen Angebotspreis von 119 Euro gab’s den Speaker zuvor sogar noch nie! Wir nehmen das Angebot ein mal genauer unter die Lupe und zeigen dir, warum sich der Deal außerdem noch lohnt.

Preissturz: So günstig gab’s die Bluetooth-Box noch nie!

Da uns insbesondere der niedrige Preis wirklich überrascht hat, bleiben wir thematisch erst mal hier. Wie bereits erwähnt streicht MediaMarkt aktuell 40 Prozent vom UVP, wodurch du statt 199,99 nur noch 119 Euro für die Anker Soundcore Bluetooth-Box zahlst. Der Versand ist außerdem kostenfrei. Ein großer Rabatt ist aber natürlich nur die halbe Miete. Viel wichtiger ist der Preisvergleich und -verlauf, denn erst hier zeigt sich, wie gut das Angebot wirklich ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Was man beim Preisverlauf direkt sieht: Der MediaMarkt-Deal ist tatsächlich ein absolutes Schnäppchen! Zuletzt kostete die Bluetooth-Box nämlich noch über 160 Euro und generell gab’s das Anker-Gerät zuvor sogar noch nie billiger. MediaMarkt sorgt also für einen neuen Tiefstpreis und liefert dir somit das beste Angebot aller Zeiten zu dem Lautsprecher, der seinen Preisklasse-Rivalen von Bose und JBL in nichts nachsteht.

Anker Soundcore Motion X600: Starker Speaker zum kleinen Preis

Doch was hat der Speaker für 119 Euro überhaupt auf dem Kasten? Anker verspricht beim Motion X600 vor allem einen starken Sound. Fünf Treiber und fünf Verstärker sollen in Kombination mit der 50-Watt-Ausgangsleistung sowie der Unterstützung von Hi-Res und Spatial Audio für einen gleichermaßen wuchtigen wie raumfüllenden Klang sorgen. Ein toller Vorteil hierbei: Über eine spezielle Taste an der Bluetooth-Box kannst du den Bass per Knopfdruck hochschrauben. Dies ist zum Beispiel ideal, um bei der Party für noch mehr Stimmung zu sorgen. Gleichzeitig kannst du hiermit zu später Stunde aber ebenso den Bass rausnehmen, um Stress mit den Nachbarn zu vermeiden.

Ein weiterer großer Pluspunkt der Bluetooth-Box ist der Akku. Mit einer Kapazität von 6.400 mAh besitzt das Anker-Gerät nämlich mehr Power als die meisten Smartphones. Dies ergibt eine maximale Musikwiedergabe von bis zu 12 Stunden, was selbst für besonders lange Feiern locker ausreichen sollte. Apropos Feiern: Dank des Schutzes gegen Wasser nach IPX7 macht die Party auch vor verschütteten Getränken oder plötzlichem Regen keinen Halt. Dein Smartphone verbindest du dabei wie gewohnt via Bluetooth mit der Box. Alternativ steht dir aber auch ein USB-C-Anschluss zur Verfügung.

Die verschiedenen Tasten lassen dich das Gerät auch ohne Smartphone unkompliziert steuern

Der Anker Soundcore Motion X600 Speaker gehört mit einem Gewicht von unter 2 kg zwar nicht zu den leichtesten tragbaren Lautsprechern auf dem Markt. Der praktische Tragegriff macht den Transport aber trotzdem angenehm. Optisch macht die Box mit ihrem Metallic-Design einiges her und setzt so auch Statements in Sachen Vorzeigbarkeit. Im Angebot für 119 Euro ist dabei übrigens das Modell in der schlichten Farbe Polargrau. Das ist bei MediaMarkt als „Outlet“ gekennzeichnet. Das heißt, dass womöglich nur noch wenige Stückzahlen verfügbar sind. Grundsätzlich gibt’s die Box auch in grünen und blauen Farbtönen – dann ist sie aber teurer.

→ Bluetooth-Speaker für 119 Euro