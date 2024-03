Auch wenn Marken wie JBL, Bose und Teufel zu den Platzhirschen im Speaker-Bereich zählen, solltest du dir diese Bluetooth-Box von Philips mal genauer anschauen. Von einem satten Sound, über das wasserdichte Design, bis hin zur 24-Stunden-Akkulaufzeit samt Powerbank-Funktion – dieser Lautsprecher muss sich vor keinem anderen Gerät verstecken. Insbesondere nicht zum aktuellen Angebotspreis. Denn während viele hochwertige Bluetooth-Boxen gerne mal mittlere dreistellige Beträge kosten, sicherst du dir den Philips TAS7807W/00 Speaker bei MediaMarkt jetzt dank 59 Prozent Rabatt schon für unfassbare 89 Euro. Warum dieses Angebot vor allem mit Blick auf den Preisverlauf genial ist und was der Lautsprecher dir alles bietet, zeigen wir dir hier.

Krasser Preissturz: Wir checken den Preisverlauf

Bevor wir uns die technischen Daten der Bluetooth-Box genauer anschauen, nehmen wir erstmal den Preis genauer unter die Lupe. Eigentlich ist der Philips-Speaker mit einem UVP von 219,99 Euro versehen. MediaMarkt streicht vom weißen Modell des Lautsprechers während der Oster-Angebote jetzt jedoch noch bis zum 8. April 59 Prozent, wodurch noch 89 Euro auf dem Kassenzettel übrig bleiben. Der Versand ist außerdem kostenfrei. Auf den ersten Blick schonmal ein toller Deal, doch wirklich spannend bei dem Angebot ist der Preisverlauf (siehe unten).

Hier siehst du zunächst, dass die Bluetooth-Box vor wenigen Tagen noch 149 Euro kostete. Der Preis ist jetzt also um satte 60 Euro gefallen. Zuvor gab es den Lautsprecher sogar noch nie für unter 100 Euro und somit auch noch nie so günstig wie aktuell. Dadurch ist momentan auf jeden Fall der optimale Zeitpunkt für einen Kauf gekommen, wenn du Interesse an der Bluetooth-Box hast. Was diese auf dem Kasten hat, zeigen wir dir jetzt.

Mit starkem Akku, sattem Sound & weiteren Vorteilen wie eine Powerbank – Das bietet dir die preiswerte Bluetooth-Box

Technisch wird dir bei der Philips TAS7807W/00 Bluetooth-Box trotz des Schnäppchen-Preises nämlich ein hochwertiges Gerät geboten. So sollen dir zwei 71-mm-Treiber, zwei 31-mm-Hochtöner sowie zwei passive Bassstrahler einen vollen Klang mit wuchtigem Bass liefern. Und das sowohl daheim als auch unterwegs. Der Lautsprecher kann mit seinem Gewicht von unter 2 kg sowie dem abnehmbaren Tragegurt leicht transportiert werden und so ebenfalls draußen für Partystimmung sorgen. Dabei musst du auch keine Angst vor Regen oder verschütteten Getränken haben: Die Bluetooth-Box ist nach IP67 wasserdicht.

Ein absolutes Highlight des Speakers ist obendrein der Akku. Dieser bietet dir eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden, was selbst für besonders lange Feiern vollkommen ausreichen sollte. On top kannst du die Bluetooth-Box dank der Powerbank-Funktion ebenso via USB zum Aufladen deines Handys verwenden. Generell verbindest du dein Smartphone via Bluetooth 5.2 drahtlos mit dem Gerät und spielst so komfortabel Musik und Podcasts ab. Dank Bluetooth-Multipoint lassen sich sogar mehrere Handys gleichzeitig mit dem Lautsprecher koppeln. Hinzu kommen dann noch weitere coole Features wie ein integriertes Mikrofon oder eine Push-to-Talk Sprachassistent-Aktivierung.