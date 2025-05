Pixel 9 Pro: MediaMarkt greift Amazon mit überragendem Smartphone-Angebot an

Das aktuellste Oberklasse-Smartphone der Serie ist das Google Pixel 9 beziehungsweise Pixel 9 Pro. Und das ist gerade im echten Preiskracher-Angebot zu haben. Und zwar mit einem guten Kniff. Und damit ist kein schöngerechnetes Vertrags-Konstrukt gemeint.

Kein langer Mobilfunkvertrag, keine versteckten Kosten – einfach nur ein Top-Smartphone zum Top-Preis. Ein solches Angebot haben wir jetzt zum Pixel 9 in der Basis-Version entdeckt. Und zwar mit 256-GB-Speicher. Aber auch das Pixel 9 Pro ist reduziert erhältlich.

Mit Preis-Trick: Pixel 9 Pro für unter 600 Euro abstauben!

Willst du ins obere Regal greifen, kosten auch die Pixel-Smartphones von Google eine Stange Geld. Wer am Top-Modell interessiert ist, kann derzeit aber einen guten Fang machen.

Gerade läuft bei MediaMarkt – im Rahmen der Gutscheinheft-Aktion – eine wahre Google-Pixel-Preis-Rallye. Und im Zuge dieser ist auch das Pixel 9 Pro reduziert – und das nicht zu knapp. Das schwarze Pixel 9 (128 GB) bekommst du gerade für 749 Euro. Das ist schon ein ordentlicher Preis. Parallel dazu läuft aber auch noch eine Ankauf-Aktion.

Gibst du ein altes (teilnehmendes) Handy in Zahlung erhältst du zuzüglich zu dessen Restwert satte 100 Euro Erstattung. Handelt es sich bei dem Altgerät um ein Pixel-Smartphone der Serie 5 bis 8, sind es sogar 150 Euro (mehr Details zur Aktion). Nehmen wir nur diesen Bonus an, landest du bei 599 bzw. 649 Euro für das Pixel 9 Pro. Ein absoluter Sensationspreis und da die Ankauf-Aktion so auch nur bei MediaMarkt läuft, können Amazon und Co. hier nicht mithalten. Amazon selbst hat den Deal als solchen mit 749 Euro zwar gecovert. Hier fehlt aber der Ankauf-Trick.

In Kürze:

Pixel 9 Pro für 749 Euro kaufen

Ankauf-Service starten und Altgerät einschicken

100 bis 150 Euro Bonus zusätzlich zum Altgerätewert einstreichen

Pixel 9 mit Speicher-Kniff günstiger

Kunden des kostenlosen Loyalty-Programms „MyMediaMarkt“ können auch zum Pixel 9 in der Basis-Version einen guten Fang machen. Das Google Phone ist für 699 Euro gelistet (nicht eingeloggte Kunden zahlen 50 Euro mehr). Und auch hier greift der Ankauf-Trick, der den Preis durch Erstattung auf bis zu 550 Euro sinken lässt. Der Clou ist aber vor allem: Das Pixel 9 ist in der 256-GB-Variante so günstig. Und in Zeiten, in denen Smartphone-Hersteller für Speicher-Upgrades ordentliche Aufpreise verlangen, ist das kein schlechter Move.

Kurzum: Die Pixel-Deals bei MediaMarkt sind per se schon gut. Der Ankauf-Trick hebt sie aus der Masse heraus und macht sie unschlagbar.

Google Google Pixel 9 Pixel 9 Pro Allgemein Betriebssystem Android Android Prozessor Google Tensor G4 Google Tensor G4 Arbeitsspeicher 12 GB 16 GB Kabellos aufladbar (Qi) ✓ ✓ Farbe Grün

Pink

Schwarz

Weiß Grau

Pink

Schwarz

Weiß Marktstart 08.2024 08.2024 Gewicht 198 g 199 g

Preisverlauf des Pro-Modells: Erst seit Januar stabil unter 1.000 Euro

Seit Erscheinen war die große Variante des Google-Smartphones selten unter 900 Euro zu haben. Erst im Januar erfolgte gar der Schritt stabil unter die 1.000- unter erstmals unter die 900-Euro-Marke. Nachdem die 800 Euro noch im Frühjahr unterboten wurden, nähert sich das Gerät nur langsam der 700er-Marke an. Die durch den Kniff erreichten 649 Euro sind bislang mit Abstand unerreicht. Das gibt ein „Herausragend“ für den Deal bei MediaMarkt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und auch beim Pixel 9 ohne Pro-Zusatz, dafür mit 256-GB-Speicher sehen wir mit dem Sprung auf unter 700 Euro einen echt guten Kurs.

Jetzt weiterlesen Heftige Google-Aktion bei MediaMarkt: So bekommst du das Pixel 9 Pro mit bis zu 150 Euro Prämie

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.