Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat sich die Telekom mit ihrem Angebot MagentaTV die exklusiven Live-Rechte an allen 104 Spielen der Fußball-WM 2026 gesichert. Offiziell bestätigen wollte das Unternehmen die Vergabe bislang nicht. Allerdings plant das Unternehmen für Freitag einen Pressetermin in Berlin. Die uns vorliegende Einladung lässt vermuten, dass es um Fußball und MagentaTV gehen dürfte.

MagentaTV holt sich offenbar das komplette Turnier

Das Turnier findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada statt. Mit 48 Mannschaften und 104 Spielen ist es die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten. Laut Bild hat sich die Telekom mit MagentaTV alle Übertragungsrechte für Deutschland gesichert – und zwar für alle 104 Spiele. ARD und ZDF gehen zunächst einmal leer aus.

Unklar ist aber bislang, wie viele dieser Spiele der Fußball-WM 2026 tatsächlich exklusiv nur bei MagentaTV laufen werden. Denn schon bei der Heim-EM 2024 hatte die Telekom ein ähnliches Modell genutzt. Sie erwarb sämtliche Rechte, vergab jedoch Sublizenzen an ARD, ZDF und RTL. Bei der Produktion der RTL-Übertragungen arbeiteten RTL und MagentaTV sogar redaktionell und technisch zusammen. Am Ende blieben nur fünf Spiele exklusiv bei MagentaTV, der Rest war auch im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen. Die Telekom hatte als einziger deutscher Anbieter zudem die Spiele in einem (hochgerechneten) UHD-Bildformat gezeigt. Bei der WM 2022 zeigte die Telekom immerhin 16 Partien exklusiv.

Was zeigen ARD und ZDF von der Fußball-WM 2026?

Dass ARD und ZDF sich die kompletten Rechte für die Fußball-WM nun von der Telekom statt direkt von der FIFA kaufen, gilt als ausgeschlossen. Zudem hatte ZDF-Intendant Norbert Himmler schon früh betont, dass die Finanzierung einer WM-Übertragung in voller Breite für die Öffentlich-Rechtlichen allein kaum zu stemmen sei.

Möglich also, dass man sich erneut mit RTL die Spiele teilt oder sich am Ende auf den Medienstaatsvertrag zurückzieht. Dieser schreibt vor, dass bestimmte Spiele zwingend unverschlüsselt gesendet werden müssen. Dazu zählen alle Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel, beide Halbfinals sowie das Finale. Dabei ist nicht vorgeschrieben, auf welchem Sender die Spiele laufen müssen. MagentaTV gibt es seit Kurzem auch als kostenlosen Live-Stream. Ob das im Sinne des Medienstaatsvertrags ausreicht, ist unklar. Ob und wann es Sublizenzierungen an weitere Sender geben wird, ist aktuell offen. Möglicherweise gibt die Telekom am Freitag entsprechende Pläne bekannt. inside digital wird berichten.