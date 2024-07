Amazon-Kunde? So gönnst du dir jetzt kostenlos ein richtig starkes Urlaubs-Upgrade

Das „beste Angebot aller Zeiten“ bietet Amazon mit satten 5 Monaten Gratis-Probezeitraum für Amazon Music Unlimited an. Mehr zu dem Angebot findest du hier, denn dieser Deal übertüncht die kleinen, aber mitunter feineren Offerten der anderen Entertainment-Services des Online-Giganten. Und auch nicht Prime Kunden können ein paar coole Gratis-Extras abgreifen – dazu am Ende mehr. Also aufgepasst.

Weil unter anderem im größten Bundesland NRW jetzt die Sommerferien beginnen, dürfte der Verkehr gen Süden zunehmen. Bei vielen stehen lange Autofahrten bevor. Wer von Podcasts die Schnauze voll hat, kann sich mit dem Dienst Audible per Hörbuch in fantasievolle oder ganz sachliche Welten entführen lassen.

Wer Audible nutzt, zahlt dafür regulär 9,95 Euro pro Monat. Cool ist, dass darin unter anderem ein komplettes Hörbuch pro Monat zum langfristigen Abruf enthalten ist. Und jetzt kommt der Deal: Aktuell können Prime-Kunden Audible sogar für 3 Monate komplett kostenlos nutzen. Streaming von Hörbüchern nach Wunsch und der komplette Erhalt von insgesamt drei Hörbüchern zum Nulltarif also.

Noch im Gratis-Zeitraum kannst du übrigens wieder kündigen, falls du gedenkst, dass du nach der Urlaubssaison keine Zeit mehr für lange Hörbücher haben wirst. Auf dich kommen somit keinerlei extra Kosten zu.

Kindle: Amazons E-Book-Flat kostet 3 Monate nichts statt 12 Euro

Wer lieber mit den eigenen Augen liest, aber im Koffer nicht genügend Platz für die dicken Wälzer im Original hat, der kann auf E-Books zurückgreifen. Was du brauchst, ist ein platzsparendes Gerät: einen Amazon Kindle (gibt’s hier ab 100 Euro). Darauf können anschließend alle möglichen Bücher heruntergeladen werden.

Der passende on-Demand-Service, also eine Flatrate für Bücher, nennt sich Kindle Unlimited und kostet regulär gut 12 Euro pro Monat. Aktuell bekommen Prime-Mitglieder aber 3 Monate Gratis-Zugang zu Kindle Unlimited und können so nicht nur im Urlaub nach Herzenslust schmökern.

Wer also im Urlaub sonst oft zu schnell mit dem eingepackten Lesestoff durch ist oder dazu neigt, Bücher nach dem ersten Anlesen schnell wieder ad acta zu legen, der ist hiermit im Urlaub wirklich gut aufgestellt. Auch diese Lese-Flat kannst du im Übrigen wieder flexibel kündigen und musst so langfristig gar nichts zahlen.

Auch Nicht-Prime-Kunden bekommen Vergünstigungen

Bist du angefixt, aber möchtest nicht ins zahlungspflichtige Prime-Abo (ab 8,99 Euro pro Monat), kannst du von den Vorteilen auch als Nicht-Prime-Kunde profitieren. Normale Amazon-User erhalten zwar weniger Freimonate. Für den Urlaub kann es aber reichen.

Music Unlimited gibt’s für Normalnutzer 3 Monate gratis (statt sonst nur einem). Audible ist für 30 Tage frei nutzbar und auch Kindle Unlimited können reguläre User für 30 Tage auf Probe nutzen. Selbst das ist für viele im Urlaub ausreichend.

All diese Aktionen bereiten auf den Prime Day (16./17.72024) vor und enden entsprechend am Abend des 17. Juli wieder.

