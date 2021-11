Aldi: Notebook-Deal zum Cyber Monday - Die Tücken liegen im Detail

Während die neuen Computer-Angebote rund um die aktuelle Black Week noch laufen, bereitet Aldi bereits den nächsten Notebook-Deal vor. Ab dem 29. November 2021 ist über den Aldi Onlineshop ein Laptop von HP zum Sonderpreis zu haben. Ziel ist es, zum sogenannten Cyber Monday ein Computerschnäppchen anzubieten, das eine breite Masse adressieren soll. Wir verraten dir, ob genau dieser Anspruch mit dem neuesten Notebook-Deal von Aldi tatsächlich gelingt.

Windows-Notebook mit Schwächen

Das HP-Notebook 15-dw3552ng ist mit einem 15,6 Zoll großen IPS-Display ausgestattet, das eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln bietet. Die Tastatur kommt in vollständiger Ausführung zum Kunden, ist also mit einem Ziffernblock ausgestattet. Und der Chipsatz? Hier hat sich HP für einen soliden Mittelklasse-Prozessor entschieden. Der Intel Core i5-1135G7 liefert über seine vier Kerne bis zu 2,4 GHz Basistakt und maximal 4,2 GHz Turbo-Boost. Dazu gesellen sich 8 GB Arbeitsspeicher (aufgeteilt auf 2 x 4 GB) und 512 GB SSD-Speicher.

Eine dedizierte Grafikkarte ist nicht an Bord. Stattdessen muss On-Board-Grafik (Intel Iris Xe) reichen. Enttäuschend ist zudem, dass nur Bluetooth 4.2 zur Verfügung steht. Und solltest zu Hause über deinen entsprechenden kompatiblen Router schnelles WiFi 6 nutzen wollen: Mit dem HP 15-dw3552ng ist genau das leider nicht möglich. Maximal WiFi 5 auf Basis des WLAN-Standards 802.11ac ist vorgesehen. Alternativ kannst du das Notebook aber auch über ein klassisches LAN-Kabel mit dem Internet verbinden.

Weitere Anschlussmöglichkeiten: 1 x USB Typ-C, 2 x USB Typ-A und 1 x HDMI 1.4b. Außerdem steht ein Speicherkartenleser zur Verfügung. Eine HD-Kamera (720p), Dual-Array-Mikrofone und ein 41-Wh-Akku mit einer Laufzeit von bis zu rund sieben Stunden runden das Angebot des knapp 1,8 Kilogramm schweren Notebooks ab. Ein optisches Laufwerk ist nicht Teil der Ausstattung. Softwareseitig ist Windows 10 Home vorinstalliert. Ein Update auf Windows 11 ist möglich, sobald die entsprechende Aktualisierung von HP zur Verfügung gestellt wird.

Was kostet das HP-Notebook bei Aldi?

Bleibt abschließend noch die Frage, zu welchem Preis das HP-Notebook ab dem 29. November (7 Uhr) im Aldi Onlineshop zu haben ist. Die Antwort: 599 Euro werden fällig. Das ist für ein Notebook mit der gegebenen Ausstattung vollkommen in Ordnung. Also bietet Aldi einen rundum guten Deal? Leider nicht. Denn aktuell ist das offerierte HP-Notebook im Online-Fachhandel schon zu Preisen ab 555 Euro zu haben. Es zeigt sich also einmal mehr: Nicht alle Aldi-Angebote sind automatisch auch konkurrenzlos günstig. Ein Preisvergleich kann sich immer lohnen.