Aldi: Neues E-Bike-Schnäppchen für Trekking-Fans

Frühjahreszeit ist E-Bike-Zeit. Frei nach diesem Motto vergeht aktuell kaum eine Woche, in der nicht irgendwo ein attraktives Fahrrad mit Elektromotor zum Sonderpreis angeboten wird. In der laufenden Kalenderwoche ist genau das bei Aldi Nord der Fall. Dort steht ab Donnerstag in den Filialen das Prophete Trekking-E-Bike 28″ zur Verfügung. Und zwar sowohl in einer Ausführung für Herren als auch in einer Variante für Damen.

Bis zu 120 Kilometer Reichweite

Während die Damen-Variante über einen 50 Zentimeter hohen Aluminium-Rahmen verfügt, ist das Herren-Modell 52 Zentimeter hoch. Der Motor von Blaupunkt sitzt bei diesem E-Bike-Modell am Hinterrad, bietet eine Leistung von 250 Watt und steht bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h für die Trittunterstützung zur Verfügung. Die Reichweite des Akkus (12,8 Ah / 461 Wh) gibt Aldi abhängig von der Fahrweise mit bis zu 120 Kilometern an. Auch wichtig: Weil das Rad 27 Kilogramm wiegt und damit ziemlich schwer ist, lässt sich bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h eine Schiebehilfe nutzen.

Zur weiteren Unterstützung gehören eine 8-Gang-Kettenschaltung mit Daumenschalter, eine einstellbare Federgabel am Vorderrad, 100-Lux-LED-Scheinwerfer vorne und ein Rücklicht mit Bremsfunktion. Außerdem stehen für einen schnellen Halt auch bei nassen Wetterbedingungen hydraulische Scheibenbremsen bereit. Das zulässige Gesamtgewicht ist mit 140 Kilogramm angegeben.

So sieht die bei Aldi Nord erhältliche Damen-Variante des Prophete Trekking E-Bike 28 Zoll aus.

Was kostet das Trekking E-Bike 28″ bei Aldi?

Aldi und Prophete gewähren zwei Jahre Garantie auf den Akku, drei Jahre Garantie auf Kleinteile (außer Verschleißteile) und sogar 10 Jahre Garantie auf den Rahmen. Und der Preis? Der liegt sowohl für die Herren- als auch für die Damen-Variante bei 1.099 Euro. Auf die Angabe eines unverbindlichen Verkaufspreises des Herstellers (UVP) verzichtet Aldi sowohl in seinem aktuellen Wochenprospekt als auch auf seiner Homepage. Vergleichbar ausgestattete Trekking-E-Bikes sind im Online-Handel zu Preisen ab knapp 1.150 Euro zu bekommen.

Jetzt weiterlesen E-Bike kaufen: Mit diesen Tipps findest du das perfekte Pedelec