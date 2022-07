Aldi: Neues E-Bike-Schnäppchen beim Discounter – diese Frage musst du dir stellen

Konkret handelt es sich bei dem neuen Aldi-Angebot um das Prophete E-MTB Gaveler 24″, das über den Aldi Onlineshop vertrieben wird. Der Name ist dabei Programm: Es handelt sich um ein elektrifiziertes Mountainbike für Kinder und Jugendliche, das auf 24 Zoll großen Reifen durch das Gelände rollt.

Kinder-Mountainbike mit Trittunterstützung bei Aldi kaufen

Und weil Sicherheit bei einem E-MTB für Kinder natürlich nicht zu kurz kommen soll, hat sich der Hersteller entschieden, das vergleichsweise kleine Mountainbike (circa 34 Zentimeter Rahmenhöhe) mit hydraulischen Scheibenbremsen auszustatten. Die Kids müssen also nur an mindestens einem der beiden Zughebel am Lenker ziehen und sofort packen die modernen Scheibenbremsen zu. Gerade bei einem Mountainbike ist diese Ausstattung für die Sicherheit wichtig. Ebenfalls erfreulich: Als Hardtail-Modell fehlt es zwar an einer Federung am Hinterrad, vorne ist aber sehr wohl eine Suntour XCT Federgabel zu finden.

Blaupunkt Hinterradmotor (250 Watt, 40 Nm)

5 Unterstützungsstufen

abnehmbarer Blaupunkt Akku (374 Wh, 10,4 Ah, 36V)

Shimano Altus 7-Gang-Kettenschaltung

elektrische Trittunterstützung / Reichweite: bis zu 100 Kilometer

zulässiges Gesamtgewicht: bis zu 100 Kilogramm

inkl. Reparatur-Service Zuhause

Für dich Sicherheit wichtig: Damit der Nachwuchs sich zunächst an die elektrische Trittunterstützung gewöhnen kann, ist es möglich, die Maximalgeschwindigkeit auf 20 km/h zu begrenzen. Nach der Eingewöhnung ist eine Freischaltung der Trittunterstützung auf bis zu 25 km/h möglich.

Aldi ist günstig, Otto zieht mit

Aldi gibt als unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers einen Preis von knapp 1.500 Euro an, verkauft das E-MTB aber mit 20 Prozent Rabatt für 1.199 Euro inklusive Versandkosten. Ein Top-Preis also? Allerdings ist ein fast identisches das Rad auch bei Otto für 1.199 Euro zuzüglich 30 Euro Versandkosten erhältlich. Der UVP dieses Rades liegt trotz weitgehend identischer Ausstattung bei nur knapp 1.400 Euro. Also 100 Euro unterhalb des UVP des Aldi E-Bikes. Nennenswerte Unterschiede konnten wir aber keine ausmachen. Auch nicht bei der Federgabel, bei der es sich theoretisch aber um ein anderes Modell handeln könnte.

Aldi liefert dir das E-MTB Graveler 24″ nach einer Bestellung im Aldi Onlineshop per Spedition bis an die Bordsteinkante der Lieferadresse. Drei Jahre Garantie inklusive. Auf einem ganz anderen Blatt steht die Frage, ob man Kindern ein E-Bike für mehr als 1.000 Euro kaufen sollte. Denn die Nutzungszeit ist natürlich aufgrund des Wachstums der Kids beschränkt. Zweifelsohne dürfte aber jedes Kinderherz schneller schlagen, das mit einem solch modernen E-MTB die Welt erkunden darf.

