Aldi: Mähroboter als Schnäppchen-Angebot

In immer mehr Haushalten, die über einen eigenen Garten verfügen, gewinnt das Thema „Smart Gardening“ an Bedeutung. Und in diesem Zusammenhang werden auch zusehends Rasenmähroboter zu einem gern gesehenen Helfer. Kein Wunder: Statt selbst einen Rasenmäher über das Grün zu schieben, ist es doch viel praktischer, eine automatisch über den Rasen verkehrende Maschine die Arbeit verrichten zu lassen. Und ab Donnerstag, 7. April, ist mal wieder bei Aldi ein Mähroboter zum knallhart reduzierten Sonderpreis erhältlich – aber nur online.

Mähroboter bei Aldi – die technischen Daten

Zunächst war der smarte Gartenhelfer als „Rasenmähroboter RoboCut L500″ nur in einer Prospektvorschau schon zu sehen. Dort erfuhren wir, dass es sich um ein Modell des deutschen Herstellers Scheppach aus dem bayerischen Ichenhausen handelt. Auf der offiziellen Webseite von Scheppach ist ein „RobuCut L500“ aber nicht zu finden. Wahrscheinlich handelt es sich aber um eine baugleiche oder zumindest bauähnliche Variante des Modells PX-RRM-500Wi. Die Grundspezifikationen dieses Mähroboters sind nämlich mit dem RoboCut-Modell identisch.

Heißt konkret: Der Aldi-Mähroboter ist mit einer vergleichsweise kleinen Schnittbreite von 18 Zentimetern ausgestattet und es ist möglich, die Schnitthöhe in fünf Stufen (20-60 mm) einzustellen. Bei einer maximalen Lautstärke von 62 db bietet er einen Aktionsradius für eine Fläche von 400 bis 500 m². Scheppach verspricht: Ein kompletter Mähzyklus dauert etwa 16 Stunden. Pro Akkuladung sind aber maximal 60 Minuten Mähzeit drin. Der Mähroboter teilt sich die Arbeit also automatisiert in mehrere Schichten ein. Ist dein Rasen nur 250 m² groß, ist der Mähroboter schon nach etwa acht Stunden fertig, bei noch kleineren Flächen entsprechend schneller. Die Mähzeit soll sich über ein bis drei Tage verteilen lassen, je nachdem wie lange oder wie oft der Mäher den Rasen mähen soll.

Zu Aldi kommt ein Rasenmähroboter des deutschen Herstellers Scheppach ins Angebot.

Wichtig: An der Oberseite ist ein Display mit PIN als Diebstahlschutz zu finden. Außerdem ist ein Regensensor verbaut. Aldi verspricht zudem eine App-Steuerung für die Mähzeit. Im Lieferumfang sind 100 Meter Begrenzungsdraht, 130 Drahtstifte und neun Mähermesser inklusive Schrauben inklusive. Außerdem natürlich eine Ladestation inklusive Netzteil.

Was kostet der RoboCut L500 bei Aldi?

Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den RoboCut L500 liegt laut Aldi bei 699 Euro. Beim vergleichbaren PX-RRM-500Wi im Onlineshop des Herstellers sind 599 Euro als UVP angegeben. Verkauft wird der Mähroboter dort aber zu einem reduzierten Preis in Höhe von 479 Euro.

Der Discounter Aldi bietet das RoboCut-Modell mit drei Jahren Garantie zu einem Preis von nur 399 Euro an. Es lässt sich also ordentlich Geld sparen – und zusätzliche Versandkosten fallen auch nicht an. Das ist ein fairer, aber kein unschlagbar günstiger Preis. Denn vergleichbar ausgestattete Mähroboter gibt es aktuell zu einem Preis ab rund 320 Euro.

Jetzt weiterlesen Mähroboter: Diese Tipps solltest du vor dem Kauf beachten