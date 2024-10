Aldi-Kracher: Akku-Rasenmäher zum Traumpreis kaufen

Zugegeben, die Gartensaison 2024 neigt sich mit großen Schritten dem Ende entgegen. Kühle Nächte sorgen dafür, dass viele Pflanzen winterfest gemacht werden müssen. Und auch der Rasen freut sich in diesen Tagen auf eine kräftigende Herbstdünger-Kur, um die kalten Wintermonate gesund zu überstehen und fit für das kommende Jahr zu sein. Und damit dann auch der nächste Rasenschnitt im Handumdrehen gelingen kann, hast du jetzt bei Aldi die Möglichkeit, ein geniales Rasenmäher-Schnäppchen zu ergattern. Mit 40 Prozent Rabatt kannst du dort nämlich den Akku-Rasenmäher Yard Force LM C34B kaufen – für deutlich unter 200 Euro.

Aldi: Akku-Rasenmäher inklusive Akkus zum Traumpreis kaufen

Das allein ist schon eine richtig gute Nachricht für Schnäppchenjäger. Sie wird aber noch viel besser, wenn man sich vor Augen führt, dass für gerade einmal 149 Euro sogar zwei Akkus (2 x 20 V / 2,5 Ah) und das passende Ladegerät inklusive sind. Den Akku-Rasenmäher gibt es also zu einem echten Traumpreis. Geeignet ist der Gartenhelfer ohne Kabel für Rasenflächen bis 300 m². Er bietet eine zentrale Schnitthöhenverstellung mit sechs Positionen (20-70 mm) und wird von einem bürstenlosen Motor angetrieben. Die Schnittbreite liegt bei 34 Zentimetern.

Yard Force Akku-Rasenmäher LM C34B.

Der Akku-Mäher LM C34B von Yard Force wiegt rund elf Kilogramm und ist mit seinem niedrigen Gewicht speziell darauf ausgelegt, die Gartenarbeit in jeder Situation zu vereinfachen. Schnittgut wird in einem 35 Liter fassenden Grasfangsack mit Füllstandanzeige aufgefangen. Front- und Seitenkämme sorgen im Einsatz für einen präzisen Randabschnitt, verspricht der Hersteller.

Bezahlung in zinsfreien Raten ist möglich

Kaufen kannst du den preiswerten Akku-Rasenmäher ab sofort für 149 Euro im Onlineshop von Aldi. Die Lieferung erfolgt per Paket für einmalig 5,95 Euro zu dir nach Hause. Bezahlen kannst du per Kreditkarte (Visa, Mastercard), mit Paypal oder über Klarna. Klarna bietet bei Bedarf auch eine Bezahlung in drei zinsfreien Raten von jeweils rund 50 Euro an. Schnell zu sein lohnt sich aber, denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

