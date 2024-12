Aldi: Diese KitchenAid-Alternative kostet keine 60 Euro

Eine originale KitchenAid-Küchenmaschine bekommst du nicht unter 300 Euro. Wenn du das Retro-Design des Klassikers magst, kannst du jetzt aber auch bei Aldi schon für 59,99 Euro an eine Retro-Küchenhilfe kommen. Das angebotene Modell kommt von der Marke Ambiano, also der Hausmarke von Aldi. Die Produkte der Marke bieten grundsätzlich eine solide Qualität, sind aber verhältnismäßig günstig. Hast du weniger Budget zur Verfügung, ist dieses Gerät also eine gute Alternative zu KitchenAid, Bosch und Co.

Perfekt für Teige, Saucen und Süßspeisen: Das bietet die Küchenmaschine

Die Ambiano Retro-Küchenmaschine wird mit verschiedenen Aufsätzen geliefert, um Sahne zu schlagen, Crêpeteig oder eine Sauce hollandaise zuzubereiten beziehungsweise Teige für Muffins, Nudeln oder Brötchen zu kneten und vermengen. Im Lieferumfang befinden sich dafür ein Rührbesen mit Silikonlippen, ein Schneebesen aus Edelstahl sowie ein Knethaken, welche allesamt spülmaschinengeeignet sind. Ein Spritzschutz mit Einfüllöffnung hilft zudem dabei, dass nichts daneben geht. Außerdem liegt eine Edelstahl-Rührschüssel mit einem Fassungsvermögen von ca. 5 Litern bei.

Die Küchenmaschine ist weiterhin mit einem schwenkbaren Antriebsarm ausgestattet, der das Befüllen der Schüssel erleichtert. Auch die Aufsätze lassen sich so leichter wechseln. Die KitchenAid-Alternative hat mit 800 Watt viel Kraft selbst für schwere Teige und lässt sich in acht Geschwindigkeitsstufen per Drehregler einstellen. Obendrein zeigt ein Display an der Vorderseite die Bearbeitungszeit und gewählte Geschwindigkeitsstufe an.

Weniger als 60 Euro bei Aldi: Lohnt sich das Angebot?

Und der Preis? Aldi verlangt gerade nur 59,99 Euro für die Retro-Küchenmaschine von Ambiano, die dir auch nach Weihnachten beim Backen eines Neujahrskranzes und anderen Köstlichkeiten hilft. Da es sich hierbei um ein Produkt der Aldi-Eigenmarke handelt, ist ein Preisvergleich nicht nötig. Vertrieben wird nur durch Aldi selbst. Der Preis ist aber insbesondere im Vergleich zu anderen bekannten Marken richtig gut.

Falls die Küchenmaschine doch nichts für dich ist, lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf diesen Akkusauger bei Aldi für unter 40 Euro oder diesen Kontaktgrill für unter 60 Euro.