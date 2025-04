Bei smarter Beleuchtung denken viele direkt an Philips Hue, manche noch an Wiz, Nanoleaf, innr oder weiteren bekannten Herstellern. Bei Amazon gibt’s gerade einen ziemlich günstigen Vertreter im Angebot. Wer nicht komplett markengebunden ist, kann sich in Sachen smarter Beleuchtung auch mal beim aufstrebenden Hersteller Govee umsehen (ein paar Sets des Herstellers hatten wir sogar bereits im Test). Der Anbieter paart smarten Anspruch mit überraschend kleinen Preisen.

Govee RGB-Lighstrip (10m) für unter 20 Euro

Für alle, die auf der Suche nach einer günstigen Möglichkeit sind, ihr Zuhause in ein Smart Home zu verwandeln, ist der Govee „LED Strip Smart RGB WiFi LED Streifen 10m“ eine durchaus interessante Wahl. Vor allem, weil der Lichtstreifen gerade verdammt günstig zu bekommen ist. Viel günstiger als etwa jener von Philips Hue, der gut 90 Euro mehr kostet.

Der Streifen bietet die im Namen steckenden 10 Meter Länge und kann über die Govee-App oder Alexa und Google Assistant gesteuert werden. Er bietet 16 Millionen Farben, verschiedene Lichteffekte und kann sogar auf Musik reagieren und eine Synchronisierung schaffen. Lightstrips erzeugen vor allem hinter teil-verborgenen Leisten, in Schränken oder unter beziehungsweise hinter Möbelstücken mit langen Kanten einen diffusen, indirekten Licht-Effekt.

Der Preis ist eine Hausnummer: Mit einem ausgezeichneten Rabattpreis von nur 17,99 Euro ist der Lighstrip gerade sogar leicht günstiger, als er es zuletzt im Rahmen der „Amazon Frühlingsangebote“ war.

Govee Lighstrip für jetzt nur 20 Euro. (*Affiliate-Link)

Lightstrip für 20 Euro – taugt das was?

Die Govee-Lampen können es im Ergebnis locker mit ihren teureren Rivalen aufnehmen. Was unübersichtlicher und grundsätzlich nicht auf gleichem Niveau ist, ist die App. Das war uns bereits in den Tests aufgefallen. Wer hier aber ohnehin eher auf eine Brückenlösung (etwa via Alexa) setzt, kommt damit im Alltag eher selten in Berührung. Was gerade in diesem Angebot wirklich unschlagbar ist, ist eben der Preis.

20 Euro gibt so mancher auch mal für einen Party-Gag aus. In diesem Fall ist dieser Gag dann sogar ziemlich nachhaltig, weil dauerhaft, für verschiedene Stimmungen und mehrfach nutzbar.

→ Govee 10m-RGB-Lighstrip für 17,99 Euro bei Amazon (Coupon aktivieren, bis 6.4.2025 gültig)

Übrigens – wer auch einschraubbare Lampen von Govee mit RGB-Farbraum sucht, bekommt diese im E27-Gewinde-Stil gerade ebenfalls reduziert – für 13,99 Euro im Doppelpack – ebenfalls durch Aktivierung eines Coupons.

