Die Rede ist dabei von der Soundcore Boom 2 SE. Der Bluetooth-Speaker ist bei MediaMarkt mit durchschnittlich 4,8/5 Sternen Top bewertet und erfreut sich – bestimmt auch aufgrund des aktuellen Angebotspreises – großer Beliebtheit. MediaMarkt streicht nämlich ganze 50 Prozent vom UVP und verkauft die Bluetooth-Box jetzt für unter 50 Euro.

Guter Sound & richtiger starker Akku – Das bietet dir der Speaker

Doch was bietet dir der Soundcore Boom 2 SE überhaupt? Mit einer Gesamtleistung von 30 Watt verfügt der Speaker über ordentlich Power, insbesondere für seine kompakte Größe. Das Gerät misst nämlich nur 29,6 x 18,5 x 10,1 cm und wiegt gerade mal 1,46 kg. Trotzdem verfügt es über einen richtigen starken Akku, der laut dem Hersteller bis zu 20 Stunden am Stück durchhalten soll. So sorgst du selbst auf längeren Partys stets für gute Stimmung.

Ein echter Vorteil ist obendrein die Powerbank-Funktion. Du kannst die Bluetooth-Box nämlich ebenso als Ladegerät für dein Smartphone oder andere Akku-Geräte verwenden. Dafür nutzt du einfach den USB-C-Anschluss sowie das mitgelieferte Kabel. Ebenfalls praktisch: Der Soundcore Boom 2 SE ist nach IPX7 gegen Wasser geschützt, kann also sogar kurze Zeit unter Wasser aushalten. Und alle Apple-Fans freuen sich außerdem über eine Sprachsteuerung per Siri.

Bluetooth-Box jetzt für unter 50 Euro

Wirklich beachtlich ist all das mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis. Im Rahmen der Oster-Angebote verpasst MediaMarkt der Soundcore Boom 2 SE jetzt nämlich ganze 50 Prozent Preisnachlass. Statt fast 100 Euro zahlst du dadurch jetzt nur noch 49 Euro für die Bluetooth-Box! Ein absolutes Schnäppchen, denn so günstig wie jetzt war das Gerät zuvor noch nie (zum Preisverlauf). Der Versand ist obendrein kostenlos. Kein Wunder also, dass der Speaker laut MediaMarkt derzeit „oft angesehen“ wird. Wer einen Top-Speaker zum kleinen Preis sucht, macht hier nämlich einen richtig starken Deal.

Übrigens: Amazon verkauft die Bluetooth-Box zwar ebenfalls für 49 Euro, hier wird jedoch eine Versandzeit von drei bis sieben Monaten angegeben. Der MediaMarkt-Deal ist dadurch eindeutig die bessere Wahl.

