Robolöwe zum Reiten? So irre könnte die Zukunft des Bikens sein

Kawasaki zeigt ein verrücktes E-Motorrad auf Beinen: Das Concept 01 Corleo ist ein reitbarer „Löwe“ und könnte die individuelle Fortbewegung umschreiben. Heftig dabei sind die 100 km/h Maximalgeschwindigkeit und der Elektro- sowie Wasserstoffantrieb, den Kawasaki plant.

Kawasaki Concept 01 Corleo: Das wissen wir über das Konzept

Neben Kawasakis Fantasien von 100 km/h Geschwindigkeit gibt es nicht viele Informationen, wie das Roboter-Vehikel funktionieren soll. Ein spannender Einblick in die Zukunft der möglichen Fortbewegungsmittel ist es aber schon jetzt. Denn ein paar Pläne hat Kawasaki dennoch formuliert. So soll der Antrieb unkonventionell sein. Denn nicht etwa eine Batterie oder eine Brennstoffzelle sollen den Corleo antreiben. Zum Einsatz kommt stattdessen ein Wasserstoff-Verbrenner mit 150 ccm, der in der Brust des Robo-Löwen steckt. Versorgt wird er von Wasserstofftanks im Hintern des Metall-Löwen.

Der Wasserstoffmotor stellt die Power für die Elektromotoren in den Beinen und dem Rumpf bereit. Sie sollen nicht nur für Vortrieb sorgen, sondern müssen auch die Balance halten. In den animierten Videos von Kawasaki springt das Concept 01 beispielsweise im schweren Gelände herum und der Reiter bleibt dennoch recht stabil auf dem Rücken des Roboters sitzen.

Kawasaki Concept 01 Corleo: Der Antrieb besteht aus einem Wasserstoffmotor

Gesteuert wird der Roboter mittels eines recht schmalen „Lenkers“ der ein wenig an Zügel erinnert. Dazu scheinen die Fußrasten ebenfalls auf den Roboter Einfluss zu nehmen. Die Hufe des Corleo sollen unter anderem mit Gummi bezogen für viele Untergründe geeignet sein und dabei sicheren Stand und Federung bringen. Hier wird auch klar, dass der Roboter nicht für die Stadt gedacht ist. Denn Kawasaki gibt die möglichen Untergründe mit Grasland, felsigen Gebieten und Schuttfeldern an.

Kawasaki Concept 01 Corleo steht auf Hufen

Die Zukunft der Fortbewegung?

Kawasakis Konzept Corleo ist ein spannender Blick in die Machbarkeit von Robotik in der Zukunft. Auch die Mensch-Maschinen-Interaktion ist dabei ein spannendes Thema. Es wird aber wohl noch Jahrzehnte dauern, bis wir ein solches Gefährt in der Realität zu sehen bekommen. Wenn Kawasaki es denn überhaupt jemals umsetzt.

Ob ein solches Konzept einen Beitrag zu einer dringend notwendigen Verkehrswende darstellen kann, darf dabei bezweifelt werden. Nicht nur, dass es wohl viel zu spät kommen würde, ist es auch eher als Outdoor-Maschine konzipiert anstatt als Verkehrsmittel in der Zivilisation. Als Ersatz für Pferde oder Gelände-Motorräder ist das Concept 01 Corleo jedoch spannend und wirkt dabei eher wie ein Boston Dynamics Roboter auf Steroiden als ein verrückter Traum japanischer Ingenieure.

