Gerade für alle, die unterwegs viel Musik streamen, Videos schauen oder stundenlang durch Social Media scrollen, ist ein großer Datenpool Pflicht. 100 GB reichen dafür locker aus – und genau so viel Datenvolumen gibt’s jetzt bei Mega SIM für nur 14,99 Euro im Monat. Alles, was du wissen musst, erfährst du hier.

100 GB, 5G und so sparst du dir sogar den Anschlusspreis

Mit dem 100-GB-Tarif surfst du im stabilen 5G-Netz von Telefónica mit bis zu 50 Mbit/s und bekommst obendrauf eine Allnet-Flat. Entscheidest du dich für die monatlich kündbare Variante, zahlst du einmalig 19,99 Euro Anschlussgebühr. Wenn du dich hingegen für 24 Monate bindest, entfällt die Anschlussgebühr komplett – der Grundpreis bleibt bei 14,99 Euro monatlich gleich. Für ein derart großes Datenpaket ist das ein echtes Schnäppchen. Welche Variante sich dabei für dich lohnt, hängt davon ab, ob du dich für zwei Jahre binden möchtest oder du lieber flexibel sein willst.

Mehr Speed oder echte Unlimited-Flatrate? Auch das geht

Neben dem 100-GB-Tarif gibt es im neuen Tarifportfolio von Mega SIM auch spannende Unlimited-Angebote. Für 19,99 Euro pro Monat bekommst du etwa unbegrenztes Datenvolumen mit einer reduzierten Geschwindigkeit von 15 Mbit/s – perfekt, wenn dir konstante Geschwindigkeit nicht ganz so wichtig ist. Für 24,99 Euro monatlich bekommst du den Tarif Unlimited on Demand, bei dem du unbegrenzt Datenvolumen nachbuchen kannst und mit bis zu 300 Mbit/s surfst. Wer es richtig krachen lassen will, greift zum Unlimited Max-Tarif für 29,99 Euro im Monat – hier gibt’s echtes unbegrenztes Datenvolumen mit Top-Speed ohne Einschränkungen. Auch bei diesen Tarifen entfällt der Anschlusspreis bei 24 Monaten Laufzeit, bei monatlicher Kündbarkeit werden einmalig 19,99 Euro fällig.

Lebenslanger Rabatt statt Preisfalle

Ein echter Vorteil bei allen Tarifen: Der Preis bleibt dauerhaft stabil. Anders als bei vielen anderen Anbietern gibt es hier keine versteckten Preiserhöhungen nach 24 Monaten. Das bedeutet: Du kannst langfristig sparen, ohne ständig neue Angebote vergleichen zu müssen oder nach zwei Jahren in die Kostenfalle zu tappen.

