1a Bluetooth-Box fällt drastisch im Preis: Teufel haut Mega-Rabatt raus

Der Teufel Rockster Go 2 ist perfekt für alle, die eine kompakte, aber leistungsstarke Bluetooth-Box suchen. Egal, ob im Wohnzimmer-Regal, im Garten oder unterwegs am See – dieses Gerät liefert Sound, wo du ihn brauchst. Dank seines robusten Designs und des handlichen Formats lässt sich der Lautsprecher problemlos überall mit hinnehmen. Und durch den IP67-Schutz ist er sowohl staub- als auch wasserdicht – sogar ein kurzes Untertauchen soll er problemlos verkraften.

Klein, kraftvoll, überall einsetzbar: Über 28 Stunden Musik nonstop

Besonders beeindruckend ist die Akkulaufzeit: Mehr als 28 Stunden hält der Rockster Go 2 durch – genug, um dich locker durch den Tag und bis tief in die Nacht zu begleiten. Für noch besseren Klang lassen sich mehrere Lautsprecher miteinander koppeln, sodass echter Stereo-Sound entsteht.

Natürlich steht bei einem Lautsprecher vor allem eines im Fokus: der Klang. In unserem Test konnte der Rockster Go 2 mit einem satten, ausgewogenen Soundbild und kräftigen Bässen punkten. Nur bei sehr hoher Lautstärke nimmt die Klangqualität etwas ab – aber das ist in dieser Preisklasse völlig normal. Der Lautsprecher ist mit allen gängigen Betriebssystemen kompatibel, egal ob Android, iOS oder Windows.

Teufel Rockster Go 2 Bluetooth-Box: So gut war der Preis lange nicht mehr

Ursprünglich wollte Teufel für den Rockster Go 2 stolze 149,99 Euro – jetzt bekommst du ihn für 99,99 Euro. Zwar kommen noch 4,99 Euro Versandkosten hinzu, diese lassen sich jedoch mit einem Rabattcode auf der Seite um 50 Prozent reduzieren. Ein Blick auf den Preisverlauf zeigt: Noch Anfang März lag der Preis bei fast 130 Euro, und kein anderer Anbieter ist derzeit günstiger. Wenn du also auf der Suche nach einem hochwertigen Bluetooth-Lautsprecher bist, solltest du bei diesem Deal fix zuschlagen – so günstig wirst du den Rockster Go 2 so schnell vermutlich nicht wieder sehen.

