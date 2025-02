Gefunden haben wir das besondere Angebot beim Händler Coolblue. Dieser sorgt mit seinen Unfassparwochen aktuell ohnehin für zahlreiche interessante Deals. So berichteten wir etwa bereits über ein irre billiges Tablet der Aktion. Hier in diesem Artikel geht es aber um einen waschechten JBL-Kracher, denn: Jetzt sicherst du dir zwei JBL Charge 5 Bluetooth-Boxen schon für unter 200 Euro! Das Angebot gilt dabei noch bis zum 9. März oder solange der Vorrat reicht.

JBL Charge 5 Bluetooth-Speaker: Das macht ihn besonders

Der JBL Charge 5 Bluetooth-Lautsprecher hat ein zylindrisches Design in Schwarz. Bei der Herstellung des Gehäuses kamen laut JBL umweltfreundliche und recycelte Materialien zum Einsatz. Außerdem ist der Speaker nach IP67-Zertifizierung vor Staub und Wasser geschützt. Du kannst ihn also auch problemlos etwa mit an den See nehmen oder in der Küche abstellen.

Am wichtigsten ist bei einem Lautsprecher aber immer der Klang. JBL verspricht einen satten Sound mit tiefem Bass. Und von dem konnten wir uns im Test bereits selbst überzeugen. Unser Tester bezeichnete den Sound dabei als „perfekt“ und war vor allem vom heftigen Bass überrascht. Insgesamt 93/100 Punkte sammelte der Speaker bei uns daher in der Prüfstation. Das ist ein top Ergebnis, das hauptsächlich deutlich teurere Lautsprecher minimal überbieten konnten. Ob für eine Hausparty oder einen Ausflug: Dank bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit hält der Speaker zudem erstaunlich lang durch. Cool ist auch, dass du die Batterie des Speakers ebenso als Powerbank nutzen kannst, um Smartphone und Co. aufzuladen.

Besonders praktisch: Da du bei Coolblue gleich zwei der JBL-Speaker auf einmal bekommst, kannst du direkt von der PartyBoost-Funktion Gebrauch machen. Hiermit verbindest du die beiden Lautsprecher miteinander und sorgst für einen noch stärkeren Stereo-Klang.

Der Preis für den Doppelpack im Check

Beachtlich ist das alles mit Blick auf den aktuellen Angebotspreis bei Coolblue. Im Netz kostet nämlich bereits ein einzelner JBL Charge 5 Speaker mindestens 130 Euro (zum Preisvergleich). Bei Coolblue sicherst du dir hingegen gleich zwei Stück für lediglich 199 Euro. Der zweite Speaker kostet dich somit nicht mal 80 Euro Aufpreis. Die Lieferung ist obendrein kostenlos und erfolgt bereits am Folgetag. Egal, ob du beide Lautsprecher zusammen mit dem PartyBoost nutzt oder einen einfach weiterverschenkst – mit dem Angebot machst du auf keinen Fall was falsch.

Wie bereits erwähnt, ist das Angebot Teil der Unfassparwochen, welche noch bis zum 9. März laufen. Dementsprechend gilt auch der JBL-Doppelpack voraussichtlich bis dahin – vorausgesetzt, er ist nicht vorher bereits ausverkauft.

Noch mehr coole Angebote der Sparaktion findest du bei Coolblue. Einige unserer Favoriten lauten: