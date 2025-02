Aktuell bietet coolblue das Acer Iconia Tab V11 für nur 139 Euro an – das sind satte 60 Euro Ersparnis im Vergleich zum UVP. Damit bekommst du das Tablet nicht nur zum aktuell besten Preis, sondern sogar zum niedrigsten Preis, der jemals verfügbar war. Wichtig: Du bekommst hier die WiFi-Version mit 128 GB Speicher, die sich etwa perfekt für Candy Crush und andere kleine Spiele, Filme oder produktives Arbeiten eignet. Unterwegs per Mobilfunk surfen und streamen geht hiermit nicht. Später verraten wir dir, wie du dennoch unterwegs mit dem Tablet online gehst.

Übrigens: Der Deal ist Teil der sogenannten Unfassparwochen bei coolblue – in der Aktion findest du auch noch viele weitere coole Schnäppchen.

Preis-Check: Wie gut ist der Deal?

Bevor wir uns das Tablet an sich anschauen, werfen wir einen Blick auf den Preis. Coolblue senkt das Tablet nämlich gerade um 60 Euro. Auf der Rechnung stehen für dich so nur noch 139 Euro. Der Versand ist außerdem kostenfrei und soll bereits am Folgetag der Bestellungen erfolgen. Und blickt man zur Einordnung auf den Preisvergleich, wird das Angebot noch besser. Denn aktuell ist erstens kein anderer Anbieter günstiger. Zweitens gab es das Tablet auch in der Vergangenheit noch nie so preiswert wie jetzt. Der Zeitpunkt zum Kaufen ist somit top!

Perfekt für den Alltag: Das bietet das Acer Tablet

Das matte Gehäuse des Acer Iconia Tab V11 und die symmetrischen Displayränder geben dem Tablet einen edlen Look. Mit einem 11 Zoll IPS-Display und einer Auflösung von 1.920 × 1.200 Pixeln liefert das Tablet außerdem eine scharfe Darstellung – ideal für YouTube-Videos, Gaming oder zum Schauen der Urlaubsfotos. Dank der 90-Hz-Bildwiederholrate wirken Bewegungen zudem besonders smooth. Und mit einem Gewicht von nur 550 Gramm kannst du das Gerät auch problemlos überallhin mitnehmen. In der Tasche fällt das Tablet kaum auf.

Du solltest allerdings beachten, dass das Acer-Tablet nur für den Einsatz im WLAN geeignet ist. Über 5G verfügt es nicht. Möchtest du doch mal unterwegs ins Internet, kannst du aber natürlich auch mit deinem Handy einen WLAN-Hotspot erstellen und dann über deinen Handytarif online gehen.

Im Inneren sorgt weiterhin ein MediaTek MT8768N-Prozessor zusammen mit 6 GB RAM für eine solide Performance – sowohl beim Multitasking als auch bei weniger anspruchsvollen Spielen. Die 8-MP-Hauptkamera nimmt spontane Fotos auf, während die 5-MP-Frontkamera für Videotelefonate und Co. bereitsteht. Ein großes Plus: Der 128 GB große Speicher lässt sich per microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitern – ein Feature, das längst nicht jedes Tablet bietet. Cool ist zudem: Du bekommst direkt eine Hülle mitgeschickt, die dein Tablet vor Kratzern und Stößen schützt.

