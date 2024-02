Teufel Lautsprecher 100 Euro günstiger – unser exklusiver Code drückt den Preis noch weiter

Normalerweise stehen auf dem Preisschild des Bluetooth-Lautsprechers Teufel Motiv Go Voice 299,99 Euro (UVP). Dank einer aktuellen Rabatt-Aktion in Kombination mit unserem exklusiven Spar-Code reduzierst du den Speaker jedoch um 120 Euro und kommst so äußerst preiswert dran. Cool ist: Google Assistant ist hier direkt integriert, sodass du deine Musik und vieles Weitere auch per Sprachbefehl steuern kannst. Der Code gilt allerdings nur bis Freitag (16. Februar) – du solltest also nicht zu lange überlegen.

Teufel Motiv Go Voice: Das bietet der Bluetooth-Lautsprecher

Der Motiv Go Voice von Teufel ist kein gewöhnlicher Bluetooth-Lautsprecher. Er hat nämlich auch den Sprachassistenten von Google integriert und wird dadurch zum Smart Speaker. Aber fangen wir von vorn an. Der Lautsprecher ist mit Maßen von 20 Zentimetern Breite und rund 11 Zentimetern Höhe angenehm kompakt. Dadurch ist er nicht nur für Wohn- oder Schlafzimmer beziehungsweise Küche oder Bad perfekt, sondern auch für unterwegs. Außerdem kannst du dich bei den Farben zwischen Night Black (Schwarz) und Silver White (Grau) entscheiden. Der Speaker ist in einen matten Rahmen gefasst und vorne mit einem eleganten Stoff überzogen.

Teufel Motiv Go Voice im exklusiven Angebot

Darüber hinaus ist der Teufel Motiv Go Voice akkubetrieben und lässt sich somit ganz einfach von Raum zu Raum tragen oder mit in den Urlaub nehmen. Neben der Wiedergabe via Bluetooth lässt er sich auch per Wi-Fi verbinden, was unter anderem für eine bessere Verbindung in Innenräumen sorgen kann. Alternativ kannst du ihn aber ebenso per 3,5-mm-Klinkenstecker verbinden. Einen starken Stereoklang erzeugen zudem zwei Vollbereichstreiber und zwei passive Bassmembranen. Und dank integriertem Google Assistant ist der Smart Speaker auch ein echter Helfer etwa im Schlafzimmer oder in der Küche. Stelle per Sprachbefehl den Wecker ein oder frage morgens nach dem Aufstehen nach dem Wetter. Beim Kochen kannst du hingegen freihändig deine Lieblingsplaylist starten, Zutaten per Sprachbefehl auf den Einkaufszettel schreiben lassen oder nach einem Rezept fragen.

Der Preis im Überblick – so holst du mehr aus dem Angebot raus

Dank der aktuell laufenden Rabatt-Aktion ist der Teufel Motiv Go Voice bereits von 299,99 auf 199,99 Euro reduziert. Gibst du während der Bestellung außerdem unseren exklusiven Spar-Code („Q3U-SWQH49XXAA„) ein, streichst du nochmal 20 Euro von der Rechnung. Mit den anfallenden Versandkosten (4,99 Euro) stehen so nur noch 184,98 Euro auf dem Kassenzettel. Dadurch bekommst du den smarten Bluetooth-Lautsprecher nicht nur zum günstigsten Preis im Netz. Denn generell war er in den vergangenen sechs Monaten nicht ein einziges Mal so preiswert wie jetzt (siehe Preisverlauf). Im Oktober vergangenen Jahres musstest du sogar noch 250 Euro für den Speaker zahlen. Mit unserem Code „Q3U-SWQH49XXAA“ – der noch bis zum 16. Februar gilt – machst du jetzt also ein echtes Schnäppchen.