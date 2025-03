3 starke E-Bike-Kracher bei Aldi: Eins gibt's schon für unter 650 Euro

Die kalte Jahreszeit verabschiedet sich allmählich, und mit den wärmeren Temperaturen wächst die Lust, mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Existiert etwas Schöneres, als mühelos durch die Stadt zu cruisen oder entspannt über Waldwege zu rollen, während eine leichte Brise das Gesicht streift? Ein E-Bike macht nicht nur jede Fahrt komfortabler, sondern bringt dich zudem klimafreundlich zur Arbeit, zur Schule oder zum Supermarkt. Wir haben uns drei besonders erschwingliche Pedelecs angesehen, die Aldi aktuell im Angebot hat.

E-Bike mit In-Tube-Akku mit 36 Prozent Rabatt

Starten wir mit dem Prophete Stack 2.3 Sport E-SUV Bike 29″. Das Pedelec ist mit einem 250-W-Heckmotor ausgestattet und bietet bis zu 100 Kilometer Reichweite. Die genaue Reichweite hängt aber immer auch von der jeweiligen Strecke und Unterstützungsstufe ab. Insgesamt stehen dir fünf Stufen zur Verfügung. Der unscheinbare In-Tube-Akku lässt sich zudem entnehmen und kann so zum Beispiel in Innenräumen aufgeladen werden, falls in der Nähe des Fahrrads keine Steckdose verfügbar ist. Weiterhin verfügt das elektrische Fahrrad über eine 8-Gang-Schaltung und die Federgabel unter dem Lenker dämpft Stöße ab. Generell ist das Rad aber für gut befestigte Straßen in der Stadt, aber auch unebeneres Terrain gedacht.

Prophete Stack 2.3 Sport E-SUV Bike 29″ – so sieht es aus

Aldi senkt das elektrische Bike gerade um 36 Prozent und verlangt so nur noch 1.199 statt zuletzt 1.899,95 Euro (UVP) für das Fahrrad (+ 45,90 Euro für Versand und Spedition).

Dieses E-Bike kostet jetzt unter 650 Euro

Deutlich günstiger kommst du allerdings ans Fischer E-Mountainbike Montis EM 1726. Das ist bei Aldi gerade nämlich ebenfalls reduziert und kostet dadurch nur noch 649 statt zuletzt 1.949 Euro (+ 45,90 Euro für Versand und Spedition). Dieses Modell wird von einem Bafang Heckmotor angetrieben und erreicht eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern. Statt acht Gängen hast du hier sogar zehn Gänge zur Auswahl. Und hier kannst du ebenfalls zwischen fünf Unterstützungsstufen wählen. Dafür ist der Akku deutlich auffälliger am Rahmen verbaut. Die breiteren Reifen mit mehr Profil geben dir auch auf Landwegen oder im Wald viel Grip, während die Federung an der Vordergabel Stöße dämpft.

Fischer E-Mountainbike Montis EM 1726

Auch für unbefestigte Wege: E-SUV Bike günstig bei Aldi

Außerdem lohnt sich ein Blick auf das Prophete 29″ Stack Sport E-SUV Bike. Hier setzt der Hersteller auf einen bürstenlosen Heckmotor mit 250 Watt. Hiermit soll ebenso eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern möglich sein. Neben fünf Unterstützungsstufen stehen dir acht Gänge zur Wahl. Aldi senkt dieses elektrische Rad gerade um 30 Prozent und möchte so nur noch 849 Euro statt zuletzt 1.799,95 Euro dafür haben (+ 45,90 Euro für Versand und Spedition).

Prophete E-SUV Bike