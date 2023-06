150-Euro-Hammer: Galaxy S22 und Xbox Series S supergünstig zum Tarif

Du bist Gamer und gleichzeitig auch auf der Suche nach einem coolen Smartphone Tarif-Bundle? Dann gibt’s hier den perfekten Deal für dich! Für rund 150 Euro bekommst du bei MediaMarkt aktuell nämlich das Galaxy S22 sowie eine Xbox Series S im Schnäppchen-Bundle zum O 2 -Tarif. Hierbei werden dir 25 GB Datenvolumen zur Verfügung gestellt. Und das Beste: Es gibt keinerlei Aufpreis bei den monatlichen Kosten von 32,99 Euro, du zahlst für die beiden Geräte also wirklich nur 150 Euro! Dies sorgt für eine heftige Ersparnis, durch die du das Galaxy S22 rechnerisch sogar umsonst bekommst.

Galaxy S22 & Xbox Series S: Das Schnäppchen-Bundle im Überblick

Werfen wir zunächst einen kurzen Blick auf die beiden Geräte. Für insgesamt 153,95 Euro (inklusive Versand) bekommst du auf der Smartphone-Seite mit dem Galaxy S22 ein tolles Handy. Das 6,1 Zoll große AMOLED-Display sorgt bei dem Gerät für eine handliche Größe, weiß technisch aber auch mit 120 Hz und einer Pixeldichte von 422 ppi zu überzeugen. Unter dem Bildschirm steckt mit dem Exynos 2200 Prozessor ein leistungsstarker Chip, dem 8 GB RAM zur Seite gestellt werden. Als Speicherplatz stehen dir 128 GB zur Verfügung, Bilder knipst du mit der 50-MP-Hauptkamera und der Schutz gegen Untertauchen nach IP68 rundet das tolle Gesamtpaket ab. In unserem Test ist uns hingegen die ausbaufähige Akku-Leistung des Galaxy S22 negativ aufgefallen.

Samsung Galaxy S22 Software Android 12 Prozessor Samsung Exynos 2200 Display 6,1 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 3.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 167 g Farbe Schwarz, Weiß, Grau, Blau, Grün, Geld, Pink, Violett Einführungspreis Galaxy S22 (128 GB): 849 €, Galaxy S22 (256 GB): 899 € Marktstart Februar 2022

Hinzu kommt dann noch die Xbox Series S im sogenannten Gilded Hunter Bundle. Hierbei bekommst du gleich neun In-Game-Gegenstände sowie virtuelle Währungen für die kostenlosen Spiele Fortnite, Rocket League und Fall Guys. So kannst du mit deiner neuen Konsole direkt loszocken und dir Vorteile innerhalb der Spiele holen. Generell weiß die Xbox Series S mit einer tollen Grafikleistung, bis zu 120 FPS sowie schnellen Ladezeiten zu überzeugen. Für alle deine Games stehen dir dabei 512 GB auf der SSD-Festplatte zur Verfügung.

Das bietet dir der 25 GB O2-Tarif

Bevor wir uns dem großen Sparpotenzial dieses Deals widmen, schauen wir uns zunächst noch den Tarif an. Hier gibt’s für 32,99 Euro im Monat 25 GB 5G-Datenvolumen im Netz von O 2 . Dank des Grow-Vorteils wächst dieses zusätzlich jedes Jahr um weitere 5 GB. Dabei surfst du mit einer starken Bandbreite von bis zu 300 MBit/s. Hinzu kommt ebenfalls noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. Als einmaliger Anschlusspreis fallen 39,99 Euro an. Einzeln kostet der O 2 Mobile M Tarif übrigens ebenfalls 32,99 Euro – du zahlst bei dem Tarif-Bundle mit dem Galaxy S22 und der Xbox Series S also monatlich keinen Cent extra!

Gratis Galaxy S22? So rechnet sich der Deal

Dadurch dass du keinen Aufpreis bei den monatlichen Grundkosten hast, zahlst du für die Xbox Series S und das Galaxy S22 lediglich einmalig 153,95 Euro (inklusive Versand). Allein die Microsoft-Konsole kostet im Netz jedoch bereits rund 260 Euro, während das Galaxy S22 mit knapp 520 Euro zu Buche schlägt. Dies sorgt für eine heftige Ersparnis, dank der du das Samsung-Handy rechnerisch sogar gratis bekommst.

Rechnen wir mal vor: Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Tarif-Deal Gesamtkosten in Höhe von rund 985 Euro an. Holst du dir den Tarif und die beiden Geräte hingegen einzeln, musst du satte 1.613 Euro blechen. Dies ergibt eine Ersparnis von 628 Euro! Du sparst bei dem Tarif-Deal also mehr, als das Samsung-Smartphone einzeln kostet. Rechnerisch gibt’s das Galaxy S22 dadurch also wirklich komplett umsonst. Damit sich das Ganze für dich lohnt, musst du aber natürlich ebenfalls Interesse an einem neuen Tarif sowie der Xbox Series S haben.