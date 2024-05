Neue Tarif-Kracher: Mobilfunk-Discounter schlagen wieder zu

Der deutsche Mobilfunkmarkt erlebt eine neue Preiswelle. Schon am vergangenen Wochenende konnten wir von neuen Handytarifen berichten, die von mehreren Mobilfunk-Discountern eingeführt wurden. Und in dieser Woche geht es nahtlos weiter. Denn nicht nur Tchibo Mobil überrascht mit neuen Allnet-Flat-Tarifen, sondern auch der hierzulande eher weniger bekannte Anbieter Lebara. Aber der Reihe nach.

Tchibo Mobil führt neue Handy-Flat-Tarife ein

Schon seit langer Zeit bietet der Kaffeeröster Tchibo über seine Marke Tchibo Mobil günstige Handytarife an. Und die bekommen jetzt ein Upgrade. Es gibt nicht nur mehr 5G-Datenvolmen im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland, sondern auch eine höhere Surfgeschwindigkeit. Die liegt bei Tchibo Mobil ab sofort nämlich bei maximal 100 Mbit/s. Und zwar in allen Tarifen. Selbst im Kids-Tarif, der Kindern und Jugendlichen für 6,99 Euro alle vier Wochen jetzt 3 statt nur 2 GB mobiles Datenvolumen bereithält. Alle anderen Interessenten können aus den folgenden Tarifen wählen:

Smart S mit 3 GB Internet-Flat für 8,99 Euro pro vier Wochen

Smart M mit 10 GB Internet-Flat für 10,99 Euro pro vier Wochen

Smart L mit 20 GB Internet-Flat für 15,99 Euro pro vier Wochen

Smart XL mit 30 GB Internet-Flat für 20,99 Euro pro vier Wochen

In allen Tarifen ist es möglich, bei Bedarf zusätzliches Datenvolumen aufpreispflichtig nachzubuchen. Eine Sprach- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze ist über die Grundgebühr ebenfalls abgedeckt. Uploads sind mit bis zu 25 Mbit/s möglich. Wer kein 5G-fähiges Smartphone besitzt, nutzt zu gleichen Konditionen das LTE-Netz von Telefónica Deutschland. Bestandskunden können in die neuen Tarife wechseln.

Neue Handytarife auch von Mobilfunk-Discounter Lebara

Ebenso über das Netz von Telefónica Deutschland werden die Handytarife von Lebara bereitgestellt. Und hier wurden jetzt die Vertragstarife dahingehend vereinheitlicht, dass du die freie Wahl hast, ob du dich für eine Laufzeit von einem Monat oder zwei Jahren entscheidest. Zudem wurde die Download-Geschwindigkeit von 25 auf 50 Mbit/s erhöht, im Upload sind bis zu 25 statt bisher maximal 10 Mbit/s möglich. Auch Bestandskunden werden auch die höheren Geschwindigkeiten umgestellt. Die folgenden Tarife stehen ab sofort für Neukunden zur Wahl:

Hello! 5 mit 5 GB Datenvolumen für 4,99 Euro pro Monat

Hello! 15 mit 15 GB Datenvolumen für 9,99 Euro pro Monat

Hello! 25 mit 25 GB Datenvolumen für 14,99 Euro pro Monat

Hello! 40 mit 40 GB Datenvolumen für 19,99 Euro pro Monat

Entscheidest du dich für zwei Jahre statt einen Monat Mindestvertragslaufzeit, zahlst du nur 5 statt 15 Euro einmalige Anschlussgebühr. Eine Flatrate für unbegrenzt viele Anrufe und SMS in deutsche Handynetze ist inklusive. Außerdem kannst du je nach von dir gewähltem Tarif jeden Monat zwischen 100 und 400 Minuten in 50 Länder ohne Aufpreis telefonieren. Bis Ende Mai bietet Lebara zudem einen Aktionstarif mit Dreifach-Flat inklusive 10 GB Datenvolumen und monatlich 50 Gesprächsminuten in 50 Länder für dauerhaft 4,99 Euro pro Monat an.

Unlimited-Option bei fraenk gestartet

Und dann wäre da noch eine neue Unlimited-Option, die du ab sofort beim Mobilfunk-Discounter fraenk buchen kannst. Der Handytarif von der Deutschen Telekom, den du nur per App buchen kannst, wird um eine Option erweitert, die man auch von der Muttergesellschaft bereits kennt. Die sogenannte Unlimited Day Flat bietet für 24 Stunden unbegrenztes Datenvolumen im Handynetz der Telekom für einmalig 7 Euro. Eine Buchung ist unter datapass.de bis zu zehnmal pro Monat möglich. Allerdings nur über das Mobilfunknetz, nicht wenn dein Handy mit eingelegter SIM-Karte von fraenk mit einem WLAN-Netz verbunden ist.