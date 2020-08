Preisreduktionen sind im Smartphone-Handel an der Tagesordnung. Dabei hat es vor kurzem Huawei richtig hart getroffen, als das neue P40 im Preis in den Tiefflug ging. Doch nur wenige Hersteller können solche Preisreduktionen verhindern. Stabil sind im Allgemeinen lediglich Apple, OnePlus und Sony. Jetzt erwischt es Samsung mit einem sowieso schon günstigen Smartphone.

Samsung Galaxy A21S im Preissturz

Erst im Juni startete das Samsung Galaxy A21S am deutschen Markt. Für gut 200 Euro bekommst du eine vierfach-Kamera und ein 6,5 Zoll großes Display sowie eine insgesamt ansehnliche Ausstattung. Seither sind noch keine zwei Monate vergangen und schon ist das Einsteiger-Telefon im Preis kräftig abgesackt. Fast 20 Prozent errechnet unser Partner guenstiger.de für den Zeitraum.

Konkret ist der günstigste Preis laut guenstiger.de von 209 auf jetzt 169,90 Euro gefallen. Damit kostet es fast 40 Euro weniger als zum Marktstart. Das kann man bei einem Flaggschiff-Smartphone als Lappalie abtun, aber beim Preisniveau des Galaxy A21S ist der Satz gewaltig. Denn so verliert das Handy ein Fünftel seines Ursprungspreises. Die Frage ist nur: Lohnt es sich, das Galaxy A21S zu kaufen?

Hier musst du genau abwägen, was du willst. Die Sortierung bei der A-Reihe von Samsung fällt generell leicht. Denn die erste Ziffer hinter dem „A“ zeigt, was das Handy drauf hat. Je höher die Ziffer, umso besser, die zweite gibt die Aktualität wieder: Das A21S ist also aktueller als das A20S. Wenn du es noch genauer wissen willst, wie du die Galaxy-A-Reihe einschätzen kannst, haben wir eine Übersicht für dich.

Technische Daten des Galaxy A21S

Die technischen Daten des Galaxy A21S gibt es im Detail im Datenblatt des Handys. Einen Preisvergleich der wichtigsten Händler ist ebenfalls dort zu finden. Die wichtigsten Eckpunkte zum Galaxy A21S gibt es hier:

Samsung Galaxy A21s Software Prozessor Samsung Exynos 850 Display 6,5 Zoll, 720 x 1.600 Pixel Arbeitsspeicher 3 GB interner Speicher 32 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht 192 g Farbe Einführungspreis 209 € Marktstart Juni 2020

Das Samsung Galaxy A41 ist an diesem Wochenende im Angebot und kostet 220 Euro. Es kann aber bedeutend mehr als das A21S. Für echte Sparfüche und Wenignutzer genügt das „kleinere“ Samsung-Smartphone im Alltag jedoch auch. Wer also den Euro umdrehen muss oder will, ist beim Galaxy A21S gut bedient. Wenn du noch mehr sparen willst, oder auch mehr Leistung für unter 200 Euro erwartest, zeigen wir die in der Bestenliste der Handys unter 200 Euro, was es noch am Markt gibt.

