Jetzt kostenlos bei Amazon: Sylvester Stallone in der Rolle seines Lebens

Ein perspektiv- und mittelloser Boxer bekommt die einmalige Chance, gegen den Weltmeister um den Titel zu kämpfen. So könnte man die Story des Films „Rocky“ in einem Satz zusammenfassen. Das war 1976. Als Rocky Balboa begeisterte Sylvester Stallone die Massen – und tut es bis heute. Mit „Creed“ folgte rund 40 Jahre später ein Ableger der Filmreihe, den Amazon nun kostenlos bei Prime Video zeigt. Die Story wiederholt sich. Regisseur Ryan Coogler erzählt die Geschichte von Rocks noch einmal neu, holt sie aber in die Gegenwart. Dabei wirkt sie weder abgedroschen noch völlig abgeschrieben.

Die Hauptrolle spielt Michael B. Jordan, der als Adonis „Donnie“ Johnson eine Karriere als Boxer anstrebt. Früh wird klar: Donnie ist der Sohn von Apollo Creed (Carl Weathers), der im vierten Teil von Rocky im Kampf gegen Ivan Drago (Dolph Lundgren) gestorben ist. Das erfährt Donnie auch in jungen Jahren von seiner Mutter und der Witwe Creeds. Jedoch nimmt er ihren Mädchennamen an, um aus eigener Kraft Erfolg zu haben.

Vom Nobody zum Herausforderer Nummer 1

Nachdem Donnie in Los Angels an der „Elite Delphi Boxing Academy“ abgelehnt wird, zieht er nach Philadelphia. Dort nimmt er Kontakt zu Rocky Balboa auf und bittet ihn, sein Trainer zu werden. Balboa weigert sich zunächst, macht es dann aber letztlich doch. Während des Trainings lernt Donnie die aufstrebende Sängerin Bianca (Tessa Thompson) kennen und lieben.

Das Training mit Balboa zeigt Wirkung. Donnie steigt fortan unter dem Namen „Hollywood Donnie“ in den Ring und wird zunehmend bekannter. Dabei spricht sich herum, dass er Apollo Creeds Sohn ist. Das bringt den Welt-Schwergewichts-Champion „Pretty“ Ricky Conlan auf den Plan, der wegen einer drohenden Haftstrafe in den Ruhestand gezwungen wird. Er bietet Rocky an, Donnie zu seinem letzten Herausforderer zu machen, vorausgesetzt, dass dieser seinen Namen in Adonis „Hollywood Donnie“ Creed ändert.

Creed und Creed 2 kostenlos bei Amazon Prime Video

Prime-Abonnenten können bei Amazon aber nicht nur den ersten Teil sehen. Auch Creed 2 kannst du kostenlos streamen. Übrigens: Für seine Darstellung in Creed wurde Stallone mit dem Golden Globe Award als bester Nebendarsteller ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert.

