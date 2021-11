Filmtipp zum Wochenende: Neuer Marvel-Film erstmals ohne Aufpreis

Zum zweiten Geburtstag lässt Disney+ seine Kunden teilhaben und bestückt das Portfolio neu. Darunter sind viele Blockbuster, die erstmals beim Streaming-Dienst zu sehen sind oder aber bei denen die Zugangsbeschränkung fällt. Dazu zählt auch der brandneue Marvel-Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“. Im September startete er in den deutschen Kinos. Disney landete damit erneut einen Treffer, der Film war innerhalb weniger Tage von Erfolg gekrönt. Pünktlich zum Wochenende kannst du „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ nun bei dir Zuhause in Imax-Format streamen.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings – darum gehts

Ein großes Anwesen, mitten in China. Es liegt abgelegen, außer Shang-Chi und seinen Eltern gibt es nicht viele Menschen im Umkreis. In dieser von allem anderen abgeschnittenen Welt wächst Shang-Chi auf und lernt das Leben nach eigenen Regeln zu leben. Sein Vater Wenwu, eigentlich ein Geschäftsmann, lehrt seinen Jungen Kampfsport. Dort entdeckt er, dass Shang-Chi Marterial Arts-Fähigkeiten besitzt. Doch der Junge weiß nicht, was er damit anfangen soll.

Den Grund und seine Bestimmung erfährt Shang-Chi erst Jahre später. Im Glauben, eine harte Ausbildung genossen zu haben, bereitete sein Vater ihn auf eine Mission vor – und das ist erst der Anfang. Denn was Shang-Chi nicht weiß: Wenwu fand einst zehn Ringe, die Macht und Unsterblichkeit verleihen. Die Armee „Zehn Ringe“ entsteht – mitten drin Wenwu, und nun auch Shang-Chi. Obwohl Shang-Chi den Kontakt zu seinen Eltern abbricht, holt ihn seine Vergangenheit immer wieder ein. Ihm bleibt nichts anderes übrig, sich ihr zu stellen und seinen kriminellen Vater aufzuhalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

So streamst du den Marvel-Film auf Disney+

Der Vorteil: Anlässlich der Feierlichkeiten kannst du den Film aus dem Marvel-Universum direkt ohne Aufpreis schauen. Disney+ behält es sich sonst in vielen Fällen vor, trotz Disney+-Abo eine Bezahlschranke für Inhalte wie diese einzustellen. Das heißt, dass du dann für eine gewisse Zeit zusätzlich Geld bezahlen musst, um sie sehen zu können.

Im Normalfall kostet das Disney+-Abo 8,99 Euro im Monat. Bist du ein Neukunde, kannst du dir den Streaming-Dienst aktuell aber auch für 1,99 Euro sichern. Das lohnt sich vor allem für jene, die sich Disney+ erst einmal näher anschauen wollen, denn der Preis gilt nur für den ersten Monat. Kündigst du nicht rechtzeitig, musst du ab dem 2. Monat den regulären Preis bezahlen.

Übrigens: Disney+ bietet alle Marvel-Filme nun im Imax-Format an. Das heißt, dass du künftig die Bildformate 1,90:1 und 17,1:9 auswählen kannst. Im Gegensatz zum 2,35:1- und 21:9-Format werden die Balken bei Breitbild-TVs dann kleiner.

Jetzt weiterlesen Disney+ für 1,99 Euro: So sicherst du dir den Aktionspreis