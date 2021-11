Disney+ für 1,99 Euro: So sicherst du dir den Aktionspreis

Im März 2019 brachte Disney seinen hauseigenen Streaming-Dienst auch in Deutschland an den Start. Nach mehreren Verschiebungen und Hürden lief Disney+ gut an – und entwickelte sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer ernsthaften Konkurrenz für Netflix und Co. Preislich liegt der Dienst mit 8,99 Euro im Monat gleichauf. Doch zum Geburtstag am 12. November senkt der Mickey Mouse-Konzern den monatlichen Preis deutlich.

Disney+ für 1,99 Euro: 77 Prozent gespart

Ab sofort und bis einschließlich zum 14. November kannst du dir Disney+ für 1,99 anstatt 8,99 Euro sichern. Der Niedrigpreis ist allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft. So musst du entweder ein Neukunde sein oder ein Nutzer, der wiederkehrt. Bestandskunden bleiben von der Aktion ausgeschlossen. Auch diejenigen, die ein Jahresabo buchen, können den Dienst für den kleinen Preis nicht buchen.

Somit ist das Angebot in erster Linie ideal dafür, um Disney+ auszuprobieren. Denn der Aktionspreis in Höhe von 1,99 Euro gilt nur für den ersten Monat. Danach – es sei denn, du kündigst das Abonnement rechtzeitig – kostet Disney+ wieder regulär 8,99 Euro im Monat. Disney selbst bewirbt die Aktion mit einer Ersparnis von 77 Prozent.

Das bietet der Streaming-Dienst

Anders als bei der Konkurrenz musst du dich nicht zwischen diversen Abo-Modellen entscheiden. Disney+ bietet lediglich ein Monats- und ein Jahresmodell an. Mit beiden Varianten bekommst du automatisch jeweils die beste Streaming-Qualität, die dein Gerät zulässt. Darüber hinaus kannst du parallel vier Streams laufen lassen.

Am 12. November feiert der Konzern außerdem den „Disney Day“, an dem einige neue Filme starten. Darunter etwa der Marvel-Film „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“, die Neuverfilmung von „Kevin allein zu Haus“ oder etwa der Simpson-Kurzfilm „Die Simpsons“. Einige Filme, zum Beispiel der Familienfilm „Jungle Cruise“, verlieren just an diesem Tag den VIP-Status. Das heißt, das sie ohne weitere Kosten auf Disney+ für jeden Kunden ansehbar sind. Das weitere Programm kannst du am 12. November einsehen.