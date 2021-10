Neue Serien bei Sky: Viele packende Fortsetzungen im November 2021

Die Inhalte von Sky Deutschland werden regelmäßig aktualisiert und erweitert. Neben Sport und Spielfilmen bilden vor allem die Sky Serien eine wichtige Komponente im Unterhaltungsangebot der Pay-TV– und Streaming-Plattform (Sky Ticket). Wenn du über die neuesten Serien bei Sky auf dem Laufenden bleiben möchtest, solltest du dir diese Seite merken. Denn an dieser Stelle berichten wir Monat für Monat über die neuen Serien-Highlights im Sky-Programm. Und auch im November 2021 kann sich das Angebot an neuen Serien wieder sehen lassen. Mit dabei sind nicht nur Fortsetzungen von schon bekannten Inhalten, sondern auch Serien-Neustarts.

Neue Serien bei Sky im November 2021

Im Mittelpunkt der Serien-Neustarts bei Sky steht im November 2021 der Neustart der Kultserie „Dexter“. In „Dexter: New Blood“ dreht sich wieder alles um Michael C. Hall als charmanten Serienkiller. Wenn du also nach einer feinen Crime-Serie für lange Herbstabende suchst, bist du mit dem Dexter-Neustart sicherlich gut bedient. Los geht es ab dem 22. November 2021.

Zu den weiteren Highlights gehört unter anderem die fünfte Staffel von „Billions“. Ab dem 13. November 2021 werden sich wieder Paul Giamatti als Staatsanwalt und Damian Lewis als Hedgefonds-Milliardär bekriegen. Deutlich lustiger geht es wiederum in der fünften Staffel von „Insecure“ zur Sache – zu sehen ab dem 17. November 2021 bei Sky Comedy. Für Science-Fiction-Fans steht unterdessen die zweite Staffel von „Stargirl“ auf dem Programm, die ab dem 21. November 2021 bei Sky One läuft.

Und dann wäre da noch ein waschechter Klassiker: „Der Prinz von Bel-Air„. Am 21. November feiert bei Warner TV Comedy das große Wiedersehen seine Premiere. Mit von der Partie ist nicht nur Will Smith, sondern auch viele andere Charaktere, die man aus einer der ersten Comedy-Serien überhaupt noch gut in Erinnerung hat.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Disco Paraiso – Das Geheimnis von Almanzora 1 24. Oktober 2021 Sky One The Deceived – Das geheime Verbrechen 1 24. Oktober 2021 13th Street Departure - Das Zugunglück 2 25. Oktober 2021 Universal TV The Syndicate– Das Leben ist kein 4 26. Oktober 2021 Sky One Day of the Dead 1 27. Oktober 2021 Syfy The Flight Attendant 1 28. Oktober 2021 Warner TV Serie Verdacht/Mord 2 31. Oktober 2021 13th Street It’s Always Sunny in Philadelphia 9-11 2. November 2021 Sky Comedy Wellington Paranormal 2 2. November 2021 Sky Comedy The Outpost 4 3. November 2021 SyFy Wolfe 1 4. November 2021 Sky Atlantic Robot Chicken 11a 8. November 2021 Warner TV Comedy Superstore 6 8. November 2021 Sky Comedy Temple 2 11. November 2021 Sky Atlantic Billions 5b 13. November 2021 Sky Atlantic Transplant 1 16. November 2021 Sky One Insecure 5 17. November 2021 Sky Comedy Work in Progress 2 17. November 2021 Sky Comedy Scenes from a Marriage 1 19. November 2021 Sky Atlantic Der Prinz von Bel-Air – Das große Wiedersehen 1 21. November 2021 Warner TV Comedy Stargirl 2 21. November 2021 Sky One Dexter: New Blood 1 22. November 2021 Sky Atlantic Nurses 2 22. November 2021 Universal TV Wellington Paranormal 3 23. November 2021 Sky Comedy Mein queeres Leben 1 25. November 2021 Warner TV Serie Gomorrah 5 November 2021 Sky Atlantic Die Wespe 1 3. Dezember 2021 Sky One Quatsch Comedy Club 5 Ende Januar 2022 Sky Comedy Babylon Berlin 4 2022 Sky Breeders 3 2022 Sky Das Boot 3 2022 Sky Der Pass 2 2022 Sky Django 1 2022 Sky Gangs of London 2 2022 Sky Munich Match 1 2022 Sky Souls 1 2022 Sky The Baby 1 2022 Sky The You Run 1 2022 Sky

An dieser Stelle sei übrigens auch noch angemerkt, dass die Sky-Eigenproduktionen „Das Boot“ und „Babylon Berlin“ neue Staffeln bekommen werden. Für „Das Boot“ ist es Staffel 3, für „Babylon Berlin“ schon die vierte Staffel. Die neuen Folgen dürften aber nicht Anfang 2022 ins Programm von Sky kommen.

Alle bei Sky verfügbaren Serien kannst du nicht nur im linearen Fernsehen, sondern auch auf Abruf über Sky Q sehen. Außerdem steht Sky-Abo-Kunden die Plattform Sky Go und allen anderen das Angebot von Sky Ticket zur Verfügung.

Neue Filme bei Sky im November 2021

Cats & Dogs 3: Pfoten vereint! (24. Oktober 2021)

Feind oder Freund (25. Oktober 2021)

Our Ladies (29. Oktober 2021)

The Friend (1. November 2021)

Barb and Star Go to Vista Del Mar (4. November 2021)

Jiu Jitsu (5. November 2021)

Girl (8. November 2021)

Angel Falls: Eine Bilderbuch-Weihnacht (10. November 2021)

Und täglich grüßt die Liebe (Long Story Short) (12. November 2021)

Cosmic Sin – Invasion im All (13. November 2021)

Das Beste kommt noch (15. November 2021)

Ein weihnachtliches Willkommen (17. November 2021)

Iron Mask (19. November 2021)

Alone – Du kannst nicht entkommen (20. November 2021)

Die magische Weihnachtshochzeit (22. November 2021)

Cash Truck (26. November 2021)

Cortex (27. November 2021)

Geheimzutat: Liebe (29. November 2021)

Sky bestellen – so geht’s

Um die Serien von Sky sehen zu können, ist entweder ein klassisches Pay-TV-Abo von Sky notwendig oder aber die Buchung von Sky Ticket. Alle Details zu Abos, Preisen und Paketen von Sky haben wir für dich in einem separaten Magazin-Artikel zusammengefasst.

