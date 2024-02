Diese zwei Streaming-Dienste kannst du dir jetzt 12 Monate gratis sichern

Netflix und Co. hadern mit den Umsätzen und erhöhen womöglich schon bald wieder die Preise. Währenddessen haben wir ein Streaming-Angebot gefunden, bei dem du gleich zwei Anbieter 12 Monate lang umsonst zu einem 4K-Stick bekommst! Der TV-Streaming-Dienst waipu.tv sorgt nämlich mal wieder für einen neuen Aktions-Hammer. So sicherst du dir zum einen das umfangreiche Angebot von waipu.tv, bei dem du unzählige TV- und Pay-TV-Sender in HD streamst. Zum anderen gibt es mit Paramount+ aber auch noch einen US-Service gratis dazu, welcher dir mit Blockbustern, Hit-Serien und Co. reichlich Stoff zum Bingen liefert. Und das Beste: Beide Dienste gibt’s für 12 Monate geschenkt, wenn du dir einen waipu.tv 4K Stick kaufst!

Tricky: Der Anbieter limitiert das Angebot auf 9.999 Abschlüsse, verrät dabei aber nicht, wie viele davon schon eingelöst wurden. Das macht die Sache spannend. Endgültig Schluss ist aber wohl am 15. Februar. Noch – Stand 9. Februar, 13:45 Uhr – ist das Angebot aber gültig.

12 Monate lang gratis streamen: So funktioniert die Aktion

Schauen wir uns die Aktion mal genauer an. Um dir die beiden Streaming-Dienste gratis sichern zu können, musst du einmalig 59,99 Euro für den waipu.tv 4K Stick ausgeben. Hinzu kommen weitere 4,99 Euro als Versandkosten. Doch das lohnt sich: Immerhin bekommst du dadurch Paramount+ – im Wert von monatlich 7,99 Euro – sowie das Perfect Plus Paket von waipu.tv 12 Monate lang geschenkt. Das TV-Streaming-Abo kostet normalerweise weitere 12,99 Euro pro Monat. Durch das Gratis-Jahr sparst du somit insgesamt über 250 Euro an monatlichen Kosten.

Generell lohnt sich auch ein genauerer Blick auf den Streaming-Stick. Komplett ohne Abos zahlst du für das Gerät außerhalb der Aktion nämlich ebenfalls 59,99 Euro. Einen Aufpreis für die beiden Streaming-Dienste suchst du somit vergebens. Mit dem 4K Stick kannst du – ähnlich wie beim bekannten Amazon Fire TV Stick – ebenfalls auf alle weiteren gängigen Anbieter rund um Netflix, DAZN und Co. zugreifen. Live-TV, nützliche Pause- und Restart-Funktionen sowie viele weitere Vorteile runden das exzellente Gesamtpaket ab. Der Stick wird somit zum komfortablen Streaming-Hub für dein Home-Entertainment.

Eine Sache musst du allerdings beachten: Nach Ablauf des Gratiszeitraums fallen für die beiden Streaming-Dienste selbstverständlich die normalen monatlichen Kosten (7,99 Euro für Paramount+ / 12,99 Euro für waipu.tv Perfect Plus) an. Beide Abos kannst du dann aber natürlich auch wieder problemlos kündigen und so die anfallenden Kosten umgehen.

waipu.tv & Paramount+: Ein umfangreiches Streaming-Paket

Doch was wird dir bei waipu.tv und Paramount+ überhaupt geboten? waipu.tv ist die perfekte Adresse, wenn es ums TV-Streaming geht. Der Dienst liefert dir beeindruckende 261 Sender, von denen stolze 246 sogar in HD-Qualität gestreamt werden können. Darunter findest du auch beliebte private Sender wie ProSieben und Sat.1, die normalerweise kostenpflichtig über HD-Karten scharf gestellt werden müssen. Sogar 67 Pay-TV-Sender, darunter Highlights wie Sport1+ und Animal Planet, sind in dem Abo enthalten. Als zusätzliches Highlight wird dir die waiputhek, welche dir über 30.000 Sendungen und Filmen on-demand liefert, sowie ein Aufnahmespeicher von 100 Stunden zur Verfügung gestellt.

Das Streaming-Bundle im Überblick

Mit Paramount+ kommt dann noch ein toller Streaming-Dienst aus den USA dazu. Hier bekommst du reichlich Content mit exklusiven Serien und Filmen sowie Originals geboten. Zu den Highlights zählen dabei sowohl Neuheiten wie „Tulsa King“ mit Sylvester Stallone als auch altbekannte Shows wie etwa „King of Queens“. Generell mangelt es dem Anbieter nicht an Inhalt und bekannten Marken: Star Trek, Dexter, Halo und vieles mehr findest du bei Paramount+.