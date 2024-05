Nur noch ein paar Stunden lang bekommst du diesen 20-GB-Tarif für 7,99 Euro!

Hier sicherst du dir momentan nämlich einen 20-GB-Vertrag im Vodafone-Netz für monatlich nur 7,99 Euro. Aber das Angebot läuft aus. Schon am Freitagabend (31. Mai) ist Schluss. Was dir bei dem Tarif sonst noch alles geboten wird, erfährst du in diesem Artikel.

Mit 20 GB, Allnet-Flat und vielen weiteren Vorteilen – Das bietet dir der Tarif

Schauen wir uns den Tarif mal etwas genauer an. Allen voran sticht dabei natürlich das ordentliche Datenpaket mit 20 GB LTE-Datenvolumen pro Monat hervor. Gesurft wird dabei mit bis zu 50 MBit/s im Vodafone-Netz, was für den Alltag rund um Social Media, Streaming und Co. vollkommen ausreichen sollte. Hinzu kommt außerdem noch eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie kostenloses EU-Roaming.

Das war aber noch nicht alles. Zusätzlich profitierst du nämlich noch von weiteren Vorteilen, wie etwa der Möglichkeit, den Tarif mit einer eSIM abzuschließen. Ebenfalls cool: Der Vertrag ist außerdem VoLTE- und WiFi-Call fähig. Diese beiden Funktionen verbessern deine Sprachqualität bei Telefonaten oder lassen dich auf Wunsch sogar über ein WLAN-Netz telefonieren. Wer öfter mal mit Empfangsproblemen zu Hause zu kämpfen hat, wird sich über diese Funktionen besonders freuen.

Über die Hälfte billiger & ohne Anschlusskosten

Und dann wäre da noch der Preis, welchen freenet aktuell gewaltig kürzt. Normalerweise ist der 20-GB-Tarif nämlich mit einem Preisschild von 36,99 Euro pro Monat versehen, jetzt zahlst du allerdings lediglich 7,99 Euro für den Vertrag! Dies ist ein Rabatt von über 70 Prozent. Obendrein schenkt dir der Anbieter derzeit ebenfalls noch die Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro. Hierfür musst du nach Aktivierung deiner neuen SIM-Karte einfach eine SMS mit AG Online an die 22240 senden. Dadurch kommst du wirklich rundum günstig an den starken Tarif im Vodafone-Netz.

Alle Tarif-Infos auf einen Blick

20 GB LTE-Datenvolumen im Vodafone-Netz (50 Mbit/s)

Allnet-Flat und EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn bis 30.06.2024

Kein Anschlusspreis (wird per SMS erstattet)

Jetzt nur 7,99 Euro pro Monat (endet 31.5., 23:59 Uhr)

Übrigens: Falls du Interesse an dem Angebot hast, du aktuell aber noch anderweitig vertraglich gebunden bist, kannst du den Vertragsbeginn problemlos bis zum 30. Juni in die Zukunft verlegen. Dadurch vermeidest du nerviges doppelt Zahlen und sicherst dir trotzdem schonmal das Tarif-Schnäppchen.