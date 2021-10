Top-Preis: Aldi nimmt diese edle GPS-Smartwatch ins Angebot

Ab morgen (11. Oktober 2021) steht bei Aldi Süd eine Fitness-Uhr zum Sonderpreis zur Verfügung. Wieder ist es der chinesische Hersteller Amazfit, der eine Smartwatch zum Sonderpreis anbietet. Dieses Mal die Amazfit GTS 2 Mini, die von Aldi Süd als „Highlight der Woche“ vermarktet wird – mit einem Preisvorteil von 26 Prozent gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP). Doch bevor wir uns dem Preis zuwenden, ein paar Details zur technischen Ausstattung der Uhr.

Kleine Smartwatch mit vielen Funktionen

Die zum Jahreswechsel vorgestellte Amazfit GTS 2 Mini bietet ein rechteckiges AMOLED-Farbdisplay mit abgerundeten Kanten, das 1,55 Zoll (3,94 cm) groß ist. Die Auflösung liegt bei 354 x 306 Pixeln. Das wasserdichte Gehäuse (5 ATM) besteht aus Kunststoff mit einer Legierung aus Aluminium, an der Seite ist eine Taste für die erweiterte Menüführung zu finden. Der integrierte Akku mit einer Kapazität von 220 mAh bietet bei einer typischen Nutzung eine Akkulaufzeit von 14 Tagen. Amazfit verweist aber darauf, dass bei einer starken Nutzung schon nach einer Woche die Energiereserven aufgebraucht sein können.

Über die Sensorik auf der Rückseite ist es einerseits möglich, den Puls zu messen. Aber auch die Gelegenheit zur Messung des Blutsauerstoffgehalts ist gegeben. Ab Werk sind auf der von Aldi offerierten Smartwatch 70 Sportmodi vorinstalliert, ein eigener GPS– und GLONASS-Empfänger ist ebenfalls an Bord. Dazu kommen Schlaf-, Stress und Zyklus-Tracking. Besonderes Feature: Auch der digitale Sprachassistent von Amazon, Alexa, ist integriert. Du kannst also über die Uhr auch verschiedene Alexa Skills bedienen.

Was kostet die Amazfit GTS 2 Mini bei Aldi?

Amazfit selbst bietet die Amazfit GTS 2 Mini aktuell über seine Homepage zu einem Preis von 79,90 Euro an. Und zwar sowohl in Schwarz, Olivgrün und Rosé. Bei Aldi ist die Uhr ab dem 11. Oktober 2021 in Schwarz mit zwei Jahren Garantie zu einem Preis von nur 66 Euro zu haben. Ein Top-Preis? Absolut! Denn im günstigsten Fall ist die Amazfit GTS 2 Mini derzeit in anderen namhaften Webshops zu einem Preis von knapp 78 Euro erhältlich.

Jetzt weiterlesen Amazfit GTS 2 im Test: Hoher Tragekomfort, aber auch Schwächen