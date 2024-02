Der deutsche Hersteller Teufel zählt in Sachen Audio-Geräten definitiv zu den besten Marken und der Rockster Cross sticht dabei nochmal deutlich hervor. Mit 95 von 100 Punkten kürten wir den Bluetooth-Lautsprecher einst selbst zum Testsieger und auch die Stiftung Warentest vergab die Note „sehr gut“ (1,4). Einzig der Preis könnte für manche zum Problem werden: Normalerweise ist der Speaker mit einem UVP von 349,99 Euro versehen. Aktuell ist er auf 299,99 Euro reduziert und über den Code TFL-S2CU4C6Z sparst du bei Teufel nochmal weitere 20 Prozent. Dadurch zahlst du für den Rockster Cross nur noch 239,99 Euro. Warum sich das lohnt, erfährst du hier.

Teufel Rockster Cross: Darum lieben wir den Bluetooth-Lautsprecher

Bei dem Teufel Rockster Cross handelt es sich um einen absoluten Premium-Speaker. Dies macht sich insbesondere beim Sound bemerkbar. Für einen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher liefert dir das Gerät nämlich einen fast schon unfassbar lauten und raumfüllenden Klang. Der ausgewogene Sound samt sattem Bass ist ein absolutes Highlight und konnte uns im Test vollends überzeugen. Obwohl die Bluetooth-Box schon eine Weile auf dem Markt ist, befindet sie sich daher immer noch auf dem zweiten Platz unserer Bestenliste (siehe unten). Die Note 1,4 der Stiftung Warentest ist ein weiterer Beweis dafür, wie unheimlich gut der Speaker ist.

Neben dem exzellenten Klang punktet der Teufel Rockster Cross obendrein auch noch mit einer starken Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden. Der Bluetooth-Lautsprecher sorgt also ebenso bei längeren Partys stets für eine gute Stimmung. Außerdem kann das Gerät auch als Powerbank zum Laden deines Smartphones verwendet werden. Dein Handy verbindest du dabei wie gewohnt via Bluetooth oder per 3,5 mm Klinkenstecker mit der Box. Lass dich beim Blick auf die technischen Daten übrigens nicht vom Bluetooth 4.0 Standard stören. Bei uns im Test konnten wir deshalb keinerlei Nachteil beim Sound erkennen.

Über 100 Euro billiger: So lohnt sich der Teufel-Speaker

Qualitativ weiß der Rockster Cross von Teufel also auf jeden Fall zu überzeugen. Doch wie steht es um den Preis? Beim Hersteller selbst gibt’s den Speaker aktuell ohnehin 50 Euro günstiger. Über den Code TFL-S2CU4C6Z sparst du dann noch weitere 20 Prozent, wodurch schlussendlich nur noch 239,99 Euro auf der Rechnung stehen. Für den Versand fallen zwar weitere 9,99 Euro an, im Netz ist das Angebot aber dennoch eindeutig ungeschlagen. Wenn du dir einen Premium Bluetooth-Lautsprecher sichern möchtest, machst du hier aktuell also wirklich einen guten Deal.

Doch auch abseits des Teufel Rockster Cross kannst du mit dem Code TFL-S2CU4C6Z bei zahlreichen Produkten des Herstellers 20 Prozent sparen. So kostet etwa der Motiv Go Speaker nur noch 171,99 Euro (nach Gutschein-Abzug). Wer hingegen für unter 80 Euro an einen Bluetooth-Lautsprecher kommen möchte, sollte einen Blick auf den kompakten Boomster Go werfen. Dieser schnitt bei uns im Test mit 80 von 100 Punkten durchaus gut ab und kostet momentan lediglich 71,99 Euro (nach Gutschein-Abzug). Die Rabatt-Aktion gilt dabei übrigens noch bis zum 29. Februar.

→ 20 Prozent Rabatt auf Teufel-Geräte (mit Code TFL-S2CU4C6Z)