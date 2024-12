Starte smart ins neue Jahr: tink haut Thermostate, Kameras und Co. raus

Zu Weihnachten hast du deine erste Smart Home Technik bekommen und jetzt bist du komplett angefixt? Wenn du am liebsten direkt deine ganze Bude umrüsten möchtest, darfst du dir den aktuellen Sale von tink nicht entgehen lassen. Dabei befinden sich nicht nur Klassiker wie smarte Thermostate unter den Deals. Auch eine Rollladensteuerung oder ein Fleischthermometer haben es auf den Schnäppchenzug geschafft. Wir stellen dir jetzt unsere Highlights der Aktion genauer vor.

Die smarten Klassiker: Heizkörperthermostat und Sicherheitskamera

Wir starten direkt mit einem Angebot zu den smarten Heizkörperthermostaten von Homematic IP. Das Starterset Basic mit insgesamt fünf Thermostaten und einem Access Point kostet dich jetzt aktuell nur 149,95 Euro bei tink. Für ein ähnliches Paket müsstest du bei anderen Händlern viel mehr zahlen.

Einmal angebracht kannst du mit den Thermostaten von Homematic IP effektiv Heizkosten einsparen, denn die Geräte erkennen zum Beispiel offene Fenster. Die Thermostate kannst du in einer Entfernung von bis zu 400 Metern vom Access Point anbringen, wodurch sie sich auch für besonders große Häuser eignen. Per Knopfdruck verbindest du die Geräte miteinander und schon lassen sie sich per App oder Sprachbefehl von Amazon Alexa oder Google Assistant steuern. Sollten dir fünf Thermostate nicht genug sein, gibt es bei tink auch einen 10er Pack für 299,95 Euro.

Wenn dein Smart Home auf Apple-Produkte eingestellt ist, findest du mit Eve Thermo die passende Marke für dich. tink bietet dir einen Sechserpack an, für den du nicht mal zwingend eine Home Station, sondern lediglich ein iOS-Gerät mit der Eve-App benötigst. Die Geräte sind mit insgesamt 309,95 Euro allerdings etwas teurer als die von Homematic IP.

Ein Thermostat hast du schon? Dann widmen wir uns jetzt smarten Überwachungskameras. Um dein Grundstück immer im Blick zu haben, kommt dieser Doppelpack Außenkameras von Netatmo wie gerufen. Er kostet dich 299,95 Euro und im Vergleich zum Einzelkauf sparst du hier bei tink wirklich einiges. Die Kameras haben einen auf bis zu 20 Meter empfindlichen Bewegungsmelder und immer wenn dieser etwas wahrnimmt, nimmt die Kamera ein kurzes Video auf. Integrierte Infrarotsensoren sorgen dafür, dass du auch nachts alles erkennen kannst. Die Sicherheitskameras kannst du sowohl mit Apple Home als auch mit den üblichen Verdächtigen Amazon Alexa oder Google Assistant benutzen.

Wer bereit ist, etwas tiefer in die Tasche zu greifen, bekommt für 999,95 Euro ein Rundum-sorglos-Paket von eufyCam. Enthalten sind hier vier Außenkameras, eine Home Base sowie eine Indoorkamera.

Weitere spannende Angebote von tink

Wie eingangs bereits erwähnt, stehen dir bei tink natürlich nicht nur die Klassiker zur Verfügung. Nachfolgend warten jetzt noch einige spannende Deals, die definitiv ebenso einen Blick wert sind.