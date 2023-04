Balkonkraftwerke stark reduziert: Schnäppchen-Marathon bei deutschem Solar-Anbieter

Balkonkraftwerke sind eine ideale Möglichkeit, mit geringen Investitionskosten jährlich an Stromkosten zu sparen. Dank staatlicher Förderprogramme kannst du vielerorts dein Steckersolargerät noch günstiger erhalten. Die deutsche Firma Priwatt veranstaltet nun zur Feier der sonnigen Monate des Jahres ein Solar-Sparfest. Viele Balkonkraftwerke sind jetzt stark reduziert – doch nur solange der Vorrat reicht.

Balkonkraftwerke: Doppelt Sparen mit Sale und Gutscheincode für inside digital Leser

Zusätzlich zu den bereits reduzierten Preisen der Mini-PV-Anlage kannst du doppelt sparen. Dank des exklusiven Gutscheincodes INSIDE-DIGITAL50 erhältst du auf sämtliche Balkonkraftwerke im Solar-Sale weitere 50 Euro Rabatt. Besonders preiswert fällt das Steckersolargerät priBasic Duo (2022) ohne Halterung im Solar-Sparfest aus. Ursprünglich kostete dich das Balkonkraftwerk 769 Euro. Jetzt bietet Priwatt es für 549 Euro an. Dank des Gutscheincodes erhältst du somit eine Mini-PV-Anlage mit 600 Watt Wechselrichter und 810 Watt Modulleistung für unter 500 Euro – zuzüglich rund 30 Euro Versandkosten.

Das günstigste Balkonkraftwerk inklusive Aufständerung findest du im priFlat Duo (2022), das dich zurzeit statt 839 Euro nur noch 719 Euro kostet. Mit unserem Gutscheincode kannst du dir das Balkonkraftwerk für lediglich 669 Euro sichern. Auch diese Mini-PV-Anlage verfügt über eine Modulleistung von 810 Watt. Dank des Aluminiumgestells kannst du das Balkonkraftwerk sehr flexibel aufstellen, egal ob du das Flachdach einer Garage oder deinen eigenen Garten nutzen möchtest. Die preiswerteste Lösung für Wandmontagen findest du in dem priWall Duo (2022) für 709 Euro.

Auch für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gibt es Möglichkeiten, ein geeignetes Steckersolargerät anzuschließen. Das priLight Duo etwa stellt eine Mini-PV-Anlage in Leichtbauweise dar, die mit deutlich weniger Gewicht auch an Balkonen höherer Stockwerke befestigt werden kann. Seine Modulleistung ist mit 610 Watt etwas schwächer als die anderen Produkte im Sortiment. Dafür besteht jedoch weniger Gefahr bei der Montage an deinem Balkon. Durch das reduzierte Gewicht von lediglich 5 Kilogramm fällt es ebenso leichter, die Solarmodule selbst anzubringen. Zum Vergleich: Das priWall Duo (2022) wiegt mit einem Gewicht von 21,3 Kilogramm mehr als viermal so viel wie dieses Set.

Alle reduzierte Balkonkraftwerke in Priwatts Sortiment sind (jeweils noch ohne Gutschein-Rabatt):

Da es sich bei allen Modellen um Balkonkraftwerke aus den 2022er-Modellreihen handelt, verfügen die in diesen Sets integrierten Wechselrichter noch nicht über die integrierte Update-Fähigkeit von Priwatts neuster Balkonkraftwerk-Serie. Angesichts der reduzierten Preise lässt sich das jedoch verschmerzen, wenn du möglichst günstig an ein Balkonkraftwerk mit ordentlicher Leistung gelangen möchtest. Bei Bedarf ist es jederzeit möglich, den mitgelieferten Wechselrichter gegen ein Modell auszutauschen, dass die 800 Watt erlaubt. So kannst du im Nachhinein dennoch von angepassten Regelungen profitieren. Möchtest du dir etwaige Zusatzkosten für den Austausch eines Wechselrichters vermeiden, kannst du ein updatefähiges Balkonkraftwerk von Priwatt erwerben. Deren Wechselrichter können durch ein Update jederzeit die 600-Watt-Grenze auf eine 800-Watt-Grenze anheben. Bei allen Mini-PV-Anlagen im Solar-Sparfest profitierst du dennoch von der vereinfachten Anmeldung deines Balkonkraftwerks.