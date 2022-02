Roborock S5 Max: Mit diesem Trick gibt’s den Saugroboter-Tipp zum Bestpreis

Das ehemalige Xiaomi-Label Roborock ist mit einem seiner beliebtesten Modelle in der neu gestarteten eBay-Aktion vertreten. Mit dem Gutscheincode NEUEMARKEN gibt es bis zum 2. März noch 15 Prozent (maximal 50 Euro= Rabatt auf zahlreiche Produkte. Der Roborock S5 Max, ein Saugroboter mit Wischfunktion, fällt dadurch von 379 auf 329 Euro und ist damit zum Bestpreis verfügbar.

Der Saugroboter bietet ein ansprechendes Gesamtpaket mit 58 Watt Saugleistung, Lasernavigation und Wischfunktion. Für letztere ist auch noch ein 290-ml-Wassertank verbaut. Per App und direkt am Gerät kannst du den Saugroboter zur Arbeit schicken, Routinen erlernen lassen und so zum Teil deines Smart Home machen.

Roborock-Deal und mehr – diese Angebote gibt es jetzt bei eBay

Neben dem Roborock S5 Max sind außerdem noch weitere Roborock-Modelle bei eBay mit Extra-Rabatt erhältlich. So zum Beispiel auch der Robrock S7, das Flaggschiff des Herstellers, der so für 529 Euro erhältlich ist. Aber auch weitere Marken sind in den Angeboten mit vielversprechenden Schnäppchen vertreten.

Der Zubehör-Hersteller Anker ist beispielsweise mit zahlreichen Produkten, vom Kabel zur Smartphone-KFZ-Halterung bis zum Kopfhörer mit von der Partie. Die Soundcore Liberty Neo, kabellose In-Ears, sind für 49,99 Euro gelistet – nach Gutschein-Abzug bleiben noch 42,49 Euro übrig. Die Over-Ears Soundcore Life Q20 kosten statt 59,99 Euro jetzt 50,99 Euro mit dem Code NEUEMARKEN.

Auch Smartphones sind mit von der Partie und mit dem Coupon günstiger zu kaufen. Emporkömmling Realme ist hier mit einigen Preis-Leistungs-Modellen günstiger verfügbar: Das Realmi 8i mit 5.000-mAh-Akku gehört zu den Tipps im 200-Euro-Bereich. Statt 209 Euro sinkt der Preis mit dem Gutschein jetzt auf 177,65 Euro.

Sogar auf einige TV-Geräte gilt der Gutschein: Der Xiaomi Mi TV P1 ist in der 32-Zoll-Variante etwas fürs Schlafzimmer. Von der Preisschildangabe (249 Euro) bleiben nach Gutscheineingabe noch 211,65 Euro übrig. Der kleine Smart-TV wird dadurch zum kleinen Fernseher-Tipp.

Der Neuemarken-Gutschein gilt ab sofort und der 15-Prozent-Rabatt endet am 2. März. Neben Xiaomi, Roborock, Realme und Anker nehmen noch weitere Marken-Shops teil. Etwa Tineco, Oclean, Dreame, Poco, Reolink, Blackview und viele mehr.