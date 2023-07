Nur 8 Euro: Anbieter verschleudert 15-GB-Tarif im Vodafone-Netz

Normalerweise kostet der Handytarif Green LTE 15 GB im Vodafone-Netz 31,99 Euro im Monat – zugegeben ziemlich teuer für das gebotene Datenpaket. Jetzt streicht der Anbieter jedoch rund 75 Prozent, wodurch nur noch 7,99 Euro auf der Rechnung stehen – ein richtig starker Preis und zusammen mit einem Power-Tarif im Telekom-Netz wohl der beste Tarif der Woche! Besonders cool: Sogar den Anschlusspreis von 39,99 Euro kannst du dir wieder zurückholen. Das hält der Tarif alles bereit.

15 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone reichen für die meisten Nutzer vollkommen aus. Mit dem Tarif Green LTE 15 GB surfst du dazu mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s, die dich ruckelfrei durch den Alltag bringt und sogar Videostreaming in HD ist kein Problem. Lediglich Nutzer, die täglich viele Videos unterwegs streamen, stoßen hiermit an ihre Grenzen. Dazu ist hier noch eine Flat für Telefonate enthalten – du kannst also unbegrenzt mit Freunden quatschen und sonstige Telefonate führen.

Dank EU-Roaming kannst du übrigens von denselben Konditionen auch im EU-Ausland profitieren. Aber aufgepasst: Eine SMS-Flat ist hier allerdings nicht mit dabei. Wenn du sowieso über WhatsApp, Signal und Co. textest, sollte das aber kein großer Nachteil für dich sein.

Die Tarifdetails auf einen Blick:

15 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s)

7,99 Euro pro Monat statt 31,99 Euro

Zugang zum Vodafone-Netz

Telefon-Flat

EU-Roaming

VoLTE & WiFi-Call fähig

eSIM möglich

Anschlusspreis sparen durch SMS

Hier bestellen

Diese Features machen den Deal noch besser & so holst du dir rund 40 Euro zurück

Weiterhin kommst du bei dem Tarif in den Genuss von VoLTE & WiFi-Call. Dank dieser Funktionen verbesserst du die Sprachqualität von Telefonaten insbesondere in Innenräumen. Praktisch ist außerdem: Du kannst den Tarif auch als eSIM – und somit auch für Wearables wie der Apple Watch – nutzen.

Normalerweise fällt für das Paket ein Anschlusspreis von 39,99 Euro an. Jetzt kannst du dir jedoch mit einer SMS mit dem Inhalt „AP frei“ den Anschlusspreis zurückholen. Die Nachricht musst du innerhalb von 30 Tagen an die Nummer „8362“ schicken. Da hier keine SMS-Flat enthalten ist, fällt für die Kurznachricht jedoch einmalig 0,19 Euro an – eine verkraftbare Investition für die doch üppige Rückerstattung.