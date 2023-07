Mit i7-Prozessor & 16 GB RAM: Diesen schicken Power-Laptop gibt’s gerade für 799 Euro

Den Laptop-Deal gibt’s aktuell bei HUAWEI im eigenen Online-Shop. Hier läuft die Angebotsaktion „Crazy Week“ und das Notebook MateBook D15 ist eines der Top-Angebote für aktuell nur noch 799 Euro. Und über einen simplen Trick kannst du den Preis sogar noch mal drücken. Doch nicht nur das: Gleichzeitig kannst du dir auch noch passendes Zubehör zum Notebook stark vergünstigt sichern. So kostet etwa der passende Monitor MateView SE lediglich 79 Euro (UVP 169 Euro).

MateBook D15: Starkes Notebook mit Intel i7 & 16 GB RAM

Wenn du ein leistungsstarkes Notebook suchst, bist du beim MateBook D15 genau an der richtigen Stelle. Für den Angebotspreis von 799 Euro holst du dir hier nämlich einen vielseitig einsetzbaren Laptop mit einem Intel Core i7 Chip (1195G7). Der Prozessor kommt dabei auf eine maximale Geschwindigkeit von ‎4,7 GHz und wird von 16 GB Arbeitsspeicher unterstützt. So laufen selbst mehrere Programme auf einmal stets flüssig. Anspruchsvolle Aufgaben wie die Bildbearbeitung oder leichtes Video-Editing sind ebenfalls möglich. Gleichzeitig kannst du mit dem MateBook D15 sogar zocken: In Kombination mit der verbauten Intel UHD Grafikkarte laufen Games wie „League of Legends“ problemlos. Damit du direkt loslegen kannst, ist Windows 11 Home übrigens als Betriebssystem vorinstalliert.

Full-HD-Display, schnelles Aufladen & Co. – Das sind die weiteren Vorteile des MateBook D15

Egal, ob du das HUAWEI-Gerät zum Zocken, Arbeiten oder nur zum Streamen auf der Couch verwendest, die verschiedenen Inhalte erstrahlen dabei auf dem 15,6 Zoll großen Full-HD-Display. Gleichzeitig besticht das MateBook D15 mit einer Screen-to-body Ratio von 87 Prozent. Dadurch ergibt sich trotz des großen Displays das kompakte Design: So ist das Gerät gerade einmal 16,9 mm dünn von wiegt lediglich 1,6 kg – perfekt für einen angenehmen Transport zwischen Homeoffice und dem Büro. Ein Vorteil bei dem Display sind zudem definitiv auch die TÜV Rheinland-Zertifizierungen „Low Blue Light“ und „Flicker Free“. Diese augenschonenden Features verhindern Kopfschmerzen und lassen dich problemlos länger vor dem Laptop sitzen.

MateBook D15: Schmaler Laptop mit großem Display

Bei der Festplatte setzt HUAWEI beim MateBook D15 auf eine SSD mit 512 GB Speicher. Diese liefert dir nicht nur ordentlich Platz für all deine Programme, sondern sorgt auch für ein stets rasches Hochfahren. Gleichzeitig geht auch das Aufladen super flott. Nach nur 15 Minuten laden über das 65 Watt USB-C-Ladegerät, schafft der Laptop bereits wieder eine Laufzeit von zwei Stunden. Als Anschlüsse stehen dir neben dem USB C-Slot noch zwei USB 2.0 sowie ein USB 3.2-Stecker zur Verfügung. Ein HDMI 1.4b-Anschluss und ein 3,5 mm Klinkenstecker sind ebenso vorhanden.

Übrigens: Wenn du dich vor dem Kauf des leistungsstarken Notebooks für den Newsletter von HUAWEI anmeldest, werden dir noch mal weitere 5 Prozent vom Kaufpreis gestrichen. So zahlst du für das MateBook D15 dann sogar lediglich 759,05 Euro.

→ HUAWEI MateBook D15 für 759,05 Euro (inklusive 5 Prozent Rabatt)

Passend dazu: Optimales Homeoffice Setup zum kleinen Preis

Neben dem reduzierten Preis für das MateBook D15 bekommst du im Rahmen der HUAWEI Crazy Week aber auch passendes Zubehör zum Laptop deutlich billiger. So kannst du dir auf Wunsch zum kleinen Preis ein perfektes Homeoffice Setup erstellen. Den Anfang macht dabei eine Funk-Maus für lediglich 9 Euro, während eine passende Dockingstation nur noch 19 statt des UVPs von 79 Euro kostet. Die HUAWEI MateDock 3 bietet dir eine Vielzahl an Anschlüssen von HDMI, über VGA bis hin zu USB-A und USB-C. Selbst ein microSD-Reader und ein LAN-Anschluss sind vorhanden.

Passend zum MateBook D15: 24-Zoll-Monitor zum kleinen Preis

Das absolute Highlight unter dem Zubehör ist aber auf jeden Fall der MateView SE Monitor. Während der Bildschirm eigentlich mit einem UVP von 169 Euro versehen ist, zahlst du im Bundle mit dem MateBook D15 nur noch 79 Euro für das Gerät. Ein Top-Preis, denn im Netz gab’s den Monitor einzeln noch nie unter 114 Euro!

Der Bildschirm liefert dir dabei ein 23,8 Zoll großes IPS-Panel mit einer Full-HD-Auflösung samt einer tollen Farbwiedergabe (P3-Farbspektrum von 90 Prozent). Die Bildwiederholrate beträgt 75 Hz und sorgt in Kombination mit AMD FreeSync für flüssige Bilder. Ein besonders cooles Feature ist zudem der E-Book-Modus. Dieser sorgt über eine papierähnliche Darstellung samt automatisch verdickter Schriften für ein angenehmes Lesegefühl.

Perfekt zum Lesen: Der spezielle E-Book-Modus

Wie das Display des MateBook D15, besitzt auch der Monitor dabei die TÜV Rheinland-Zertifizierungen „Low Blue Light“ und „Flicker Free“. Zusätzlich ist das Gerät neigbar, was den Nacken schont. Dadurch eignet sich der Bildschirm optimal für lange Arbeitstage und das heimische Homeoffice Setup. Als Anschlüsse stehen dir ein HDMI-Slot sowie ein DisplayPort zur Verfügung. Ein HDMI-Kabel ist außerdem bereits im Lieferumfang enthalten, wodurch du den MateView SE direkt mit deinem neuen MateBook D15 verbinden kannst.

Insgesamt zahlst du für die drei coolen Extras 107 Euro, einzeln würden dich die Geräte laut dem UVP jedoch rund 257 Euro kosten. Du sparst im Bundle mit dem MateBook D15 also satte 150 Euro im Vergleich zur Preisempfehlung. Dabei steht es dir übrigens vollkommen frei, welches Zubehör du dir holst.