Spottpreis gefunden: PC-Monitor-Tipp für 99 Euro!

Mit einer Bildschirmdiagonale von 23,8 Zoll, einer schicken Full-HD-Auflösung sowie einer flüssigen 100-Hz-Darstellung bietet dir dieser Monitor von Acer die perfekten Voraussetzungen für spannende Zock-Sessions sowie den Alltag im Homeoffice. Gleichzeitig ist aber auch der Preis beachtlich: Bei MediaMarkt kostet dich der PC-Bildschirm jetzt nämlich nur noch 99 Euro! Wir nehmen den Monitor und den Preis in diesem Artikel genauer unter die Lupe.

Hochauflösende und flüssige Bilder: Darum ist dieser Monitor eine tolle Wahl

Im Angebot für 99 Euro ist dabei der Acer QG240YH3 Monitor in 23,8 Zoll. Dies entspricht einer Bildschirmdiagonalen von 60 cm – eine ordentliche Größe für so ziemlich alle Anwendungsmöglichkeiten. Das Gleiche lässt sich auch über die weiteren technischen Daten sagen. So verfügt der Bildschirm etwa über eine Full-HD-Auflösung (1.920 x 1.080 Pixel) samt HDR, eine starke Farbdarstellung (16,7 Millionen Farben) sowie ein gutes Kontrastverhältnis von 3.000:1. Dadurch werden sowohl Filme und Serien als auch Spiele und Office-Anwendungen stets gut dargestellt.

Ein weiter großer Vorteil des Monitors ist die flüssige Darstellung. Die Bildwiederholrate von 100 Hz (über HDMI) sollte ebenso wie die 4 ms Reaktionszeit fürs Gaming durchaus ausreichen. Dank des hohen horizontalen und vertikalen Blickwinkels von 178° eignet sich das Modell obendrein ebenfalls als Zweitbildschirm in deinem Set-up. Bei den Anschlüssen setzt Acer neben dem HDMI 2.0 Slot noch auf einen VGA- und einen Audio Out-Stecker. Die Energieeffizienzklasse wird mit D angegeben.

Insbesondere für diese Preisklasse wird dir hiermit also auf jeden Fall ein hochwertiger Monitor geboten. Gleichzeitig musst du dafür aber auch auf Extras wie integrierte Lautsprecher oder eine Möglichkeit zur Höhenverstellung verzichten.

→ Acer Monitor für 99 Euro

Nur 99 Euro: MediaMarkt sorgt für Discountpreis

Dafür kann sich der aktuelle Angebotspreis umso mehr sehen lassen. MediaMarkt streicht nämlich noch bis zum 14. April 16 Prozent vom UVP, wodurch statt 199 nur noch 99 Euro auf der Rechnung stehen. Geliefert wird zudem komplett kostenfrei, wodurch der Elektromarkt obendrein ebenfalls für den aktuell besten Preis im Netz sorgt. Wenn du also einen möglichst günstigen aber gleichzeitig trotzdem hochwertigen Monitor suchst, ist dieses Acer-Gerät eine tolle Option.