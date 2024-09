Wirklich wahr: MediaMarkt verschleudert Kaffeemaschine für 39 Euro & schenkt dir 50 Kapseln

Jeden Tag trinkst du denselben Filterkaffee und stellst dir vor, es wäre ein intensiver Caffè Crema oder ein starker Espresso? Dann wird es Zeit, dass du dir ein Kaffee-Upgrade besorgst. Keine Sorge, wir reden hier nicht von einem Vollautomaten für mehrere hundert Euro. Sondern von dieser Cafissimo Pure Kapselmaschine von Tchibo für nur 39 Euro. Aktuell bekommst du sie nicht nur um 63 Prozent reduziert, 50 Kapseln gibts sogar noch on top.

Die Tchibo Cafissimo Pure

Die Kaffeemaschine ist ein kleiner Alleskönner. Mit ihren Maßen von 24 cm x 11,9 cm x 33,7 cm ist sie ziemlich kompakt und passt auch in die kleinste Küche. Du kannst dich beim Kauf zwischen den Farben Schwarz, Weiß, Rot und Grau entscheiden.

Die Bedienung der Maschine funktioniert denkbar einfach. Du gibst eine Kapsel mit deiner liebsten Kaffeesorte in die Maschine und drückst die gewünschte Tassengröße. Dabei ist es vollkommen egal, ob du Americano oder Milchkaffee trinkst, die Maschine bereitet dir das Getränk deiner Wahl zu. Der Wassertank mit einem Volumen von 800 ml ist dabei groß genug, dass du mehrere Tassen nacheinander zubereiten kannst. Bist du fertig, schaltet sich die Kaffeemaschine nach neun Minuten Nichtbenutzung selbstständig ab.

Cooles Extra zur Kaffeemaschine

Mit dem aktuellen Angebot streicht MediaMarkt nicht nur 63 Prozent von der Preisempfehlung des Herstellers, du bekommst sogar noch 50 Kapseln in unterschiedlichen Sorten gratis dazu. Wenn du gerne abwechslungsreichen Kaffee trinken willst, ohne viel Geld in einen Vollautomaten zu investieren, wirst du hier für nur 39 Euro fündig.

Latte-macchiato-Liebhabern und Cappuccino-Junkies wird die Maschine allein jedoch nicht ausreichen. Abhilfe schafft dieser elektrische Milchaufschäumer, ebenfalls von Tchibo. Er ist in denselben Farben wie die Cafissimo zu haben. Per Knopfdruck schäumt er dir ganz einfach Milch sowie pflanzliche Alternativen auf. Du hast dabei die Wahl zwischen warmen oder kalten Schaum und kannst so auch Eiskaffee-Varianten kreieren. Er kostet dich aktuell statt 34,99 nur 29,99 Euro.

Entscheidest du dich für die Kaffeemaschine und den Milchaufschäumer, bekommst du für knapp 70 Euro ein Komplettpaket für all deine Kaffee-Gelüste. Der Preisvergleich zeigt, dass 39 Euro für die Maschine plus 50 Kapseln ein wirklich gutes Angebot ist. Der Rabatt für Maschine und Milchaufschäumer gilt nur noch bis zum Ende der Woche, weshalb du dich ranhalten solltest, wenn du bald einen Cappuccino aus eigener Herstellung trinken willst.