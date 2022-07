MediaMarkt & Saturn mit neuem Tiefpreis-Versprechen: Das steckt wirklich dahinter

Heute und morgen geht’s bei der Konkurrenz rund – da wollen MediaMarkt und Saturn mitmischen. Schon in der vergangenen Woche begann das Buhlen um die Kunden-Gunst am anstehenden Amazon Prime Day. Für Dienstag und Mittwoch hat der Online-Gigant seine Stammkunden zum gepflegten Tiefpreis-Shoppen einbestellt. Schon am Donnerstag versuchte sich Saturn mit einem Undercut in Form eines Echo-Dot-Angebots, das seitens Amazon jedoch rasch gekontert wurde. Jetzt steht die nächste Runde an – im großen Stil.

Das Versprechen: MediaMarkt & Saturn kontern jedes Prime-Day-Angebot

Das Versprechen ist so groß wie klar formuliert: Von Montagabend an bis zum Tagesende am Mittwoch wollen MediaMarkt und Saturn die Prime-Day-Angebote des Konkurrenten mitgehen und ihrerseits auch für Schnäppchen-Reize sorgen. Der große Vorteil: Bei MediaMarkt und Saturn profitieren alle Kunden, während Amazon die Top-Angebote exklusiv für monatlich zahlende Prime-Kunden freischaltet.

Die Aktion läuft unter dem Motto „Vergleichen zwecklos“ und verspricht damit lauter Tiefpreise. Grundsätzlich gilt in den Online-Shops von Saturn und MediaMarkt: Ab 59 Euro ist der Online-Einkauf versandkostenfrei, lediglich bei Großgeräten kann eine Liefergebühr anfallen – wobei auch das bis zum 17. Juli dank dieser Aktion noch hinfällig ist. Wie gut das Versprechen an diesem Prime Day wirklich ist, klären wir weiter unten im Artikel. Soviel: Es gibt gemischte Gefühle.

Frühstart: Die ersten Angebote im Überblick

Das Angebotsversprechen von Saturn und MediaMarkt startet schon am Montagabend, also ein paar Stunden vor Amazon. In diesen ersten Stunden sind bereits einige Angebote sichtbar, mit denen die Händler eigene Reize zu setzen versuchen, die dann womöglich von Amazon gekontert werden. Hier eine Übersicht der Top-Deals:

Wohlgemerkt, das sind die Preise, die aktuell schon gelten. Gemäß dem Aktionsversprechen können auch diese nochmal nach unten korrigiert werden, wenn denn Amazon im eigenen Shop noch tiefer geht. Ein echter Tipp ist die LG-Soundbar, die nun auf 119 Euro reduziert wird. Ein Rabatt um mehr als 50 Prozent. Auch die Oral-B-Zahnbürste ist ein echter Preistipp, obwohl auch der Nachfolger bereits günstiger zu haben ist – allerdings immer noch ein gutes Stück mehr. Richtig gut sind auch die zahlreichen Chromebook-Angebote, mit denen sich MediaMarkt oft an die Spitze des Marktes setzt. Hier gibt es gute Laptops zum wirklich kleinen Preis oder in Kombi-Angeboten.

Versprechen gehalten? Das sagt die Stichprobe

Wir haben uns ein paar Angebote angesehen und zeigen, wie es um das MediaMarkt-Versprechen tatsächlich bestellt ist – und wo man Amazon sogar unterbieten kann. Unter anderem hatte MediaMarkt schon am Montagabend mit einem Angebot zu den Bose 700 – Over-Ear-Kopfhörern – für 189 Euro geworben. Nun nahm auch Amazon die beliebten Kopfhörer ins Angebot auf – jedoch für nur noch 164,99 Euro. Und hier hält MediaMarkt das Versprechen (Stand 12.7., 8 Uhr) nicht. Der Preis wurde nicht reduziert.

Gleiches gilt auch beim Philips-OLED-TV mit 48 Zoll, den Amazon auf beinahe sensationelle 719 Euro reduziert. Auch hier ziehen MediaMarkt und Saturn bisher nicht nach und bleiben sogar über 1.000 Euro. Aber: Dafür nimmt MediaMarkt den etwas besseren und größeren 55OLED706 von Philips ins Angebot: Die aufgerufenen 899 Euro sind spitze – das hat Amazon so nicht.

Aber es gibt weitere Negativ-Beispiele: Auch das noch recht neue Samsung Galaxy S21 FE ist bei Amazon auf unter 500 Euro reduziert, während MediaMarkt noch ein gehöriges Stück über der Marke bleibt. Nunja, ein bisschen Zeit haben die Händler ja noch. Dennoch ist die erste Bilanz angesichts des großen Versprechens etwas ernüchternd.

Anders sieht es allerdings bei den eigens gestarteten Angeboten aus: Die Kaffeemaschine Jura E8 ist mit den 888 Euro von Saturn zum Spitzenpreis zu haben. Bei Amazon kostet sie mehr als 1.500 Euro. Und auch die Kopfhörer-Tipps von JBL, die Tune 750 sind mit den rund 60 Euro ein echtes Schnäppchen, das es bei Amazon nicht gibt. Gehalten wurde das Preis-Versprechen etwa bei der LG-Soundbar DSN4, die in beiden Shops 119 Euro kostet.

Fassen wir zusammen: Die als „Konter-Aktion“ eingebrachte Aktion von MediaMarkt und Saturn lohnt sich vor allem dank der eigenen Angebots-Reize, die die beiden Händler setzen. Hier sind einige echte Preis-Tipps dabei. Die wirklich dicken Konter zu den Amazon-Deals bleiben in diesem Jahr leider aus.

Konter-Aktion gab es bereits in den Vorjahren

Die Konter-Aktion gab es auch schon bei den vergangenen Ausgaben des Prime Days – allerdings immer nur bei Saturn. Diesmal sind beide Marken des Konzerns bei der Aktion am Start. Das Versprechen konnte in der Vergangenheit zu großen Teilen gehalten werden, vor allem am ersten der beiden Tage zog Saturn hier verlässlich mit. Aber es gab auch immer Ausreißer und Angebote, bei denen Amazon mit einem Tiefpreis vorpreschte und der Konter auf sich warten ließ.

In diesem Jahr ist es zudem so, dass MediaMarkt und Saturn eigene Angebote an den Start bringen und Amazon selbst zumindest ja keinen Konter ankündigt. Heißt: Womöglich kannst du bei einigen der Schnäppchen bei MediaMarkt und Saturn sogar noch günstiger davonkommen – wie auch unsere Stichprobe gezeigt hat.

Der große Vorteil der Aktion, die bis Mittwochabend dauern soll, ist jedoch, dass du hier kein Prime-Abo benötigst, um dir die Tiefpreise zu sichern.