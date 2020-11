Was bei Amazon der Prime Day, ist bei MediaMarkt der Singles Day. Nach dem ähnlichen Prinzip gelten die besten Angebote nur für Premium-Kunden. Die Club-Mitgliedschaft ist aber – anders als Prime bei Amazon – komplett kostenlos. Konkret für diese Aktion heißt es: Club-Kunden erhalten den ganzen Tag lang einen automatischen Singles-Day-Rabatt von 11 Prozent, teilweise sogar 15 Prozent im Warenkorb. Daraus ergeben sich einige starke Deals.

Dyson V8 Absolute+ Akku-Staubsauger zum Bestpreis

Der Akkustaubsauger Dyson V8 Absolute Plus kostet mit dem Warenkorb-Rabatt nur noch 355,11 Euro. Der Preisvergleich gibt für den beutellosen Sauger einen Mindestpreis von 375 Euro und einen bisherigen Tiefpreis von 370 Euro an. MediaMarkt erreicht mit dem Singles-Day-Deal also einen neuen Top-Preis für den Akku-Sauger von Dyson.

→ Zum Dyson-Deal

OLED-TV von LG zum Sonderpreis

OLED-Fernseher sind derzeit das Nonplusultra in Sachen Bildqualität. Durch neuartige und kleinteilige Bildschirmtechnik werden exakte Schwarzwerte auf dem Fernseher erreicht, was für einen herausragenden Kontrast sorgt. Das kostet allerdings auch; OLED-Fernseher gehen gut und gerne in den fünfstelligen Bereich. Dagegen ist das Singles-Day-Schnäppchen bei MediaMarkt recht human: Der LG OLED48CX9LB kostet im Angebot dank den 11 Prozent Club-Rabatt noch 1.248,44 Euro. Ansonsten ist er mit 1.656,19 Euro gelistet (Stand vom Vortag).

Mit 121 Zentimetern (48 Zoll) Bildschirmdiagonale bietet der 4K-OLED-TV einen guten Kompromiss zwischen ordentlicher Größe und echter Riesenhaftigkeit. Du musst also nicht dein Wohnzimmer umbauen, wie es für den einen oder anderen 75- bis 80-Zöller nötig scheint. Die Smart-TV-Funktionen bildet LG mit der Oberfläche webOS 5.0 ab, die alle großen Streaming-Dienste, beispielsweise Netflix, Prime Video und Disney+, unterstützt.

→ Zum OLED-Angebot

Nintendo Switch Lite deutlich unter 200 Euro

Die Nintendo-Konsole ist wie die Vollversion erstaunlich preisstabil und selten für weit unter 200 Euro zu sehen. Der Singles-Day-Preis von MediaMarkt drückt die mobile Spielekonsole auf knapp 180 Euro und kann mit diesem Angebot durchaus überzeugen. Das Handheld macht auch unterwegs eine gute Figur – etwa auf langen Reisen. Der Rabatt beträgt gegenüber der Konkurrenz, die ab 200 Euro einsteigt, nur 20 Euro. Wer sich den Preisverlauf der Konsole anschaut, wird diese Ersparnis aber als ordentlich einschätzen.

→ Zum Angebot

Den Switch-Deal gibt es in identischer Form auch bei Saturn. Andere, teils exklusive Saturn-Angebote, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Hier im Artikel sind nur einige Top-Deals am Singles Day abgebildet, Empfehlungen der Redaktion. Weitere Deals findest du direkt bei MediaMarkt auf der Singles-Day-Seite. Hier kannst du dich auch noch kurzfristig als Club-Mitglied anmelden und dir den Rabatt sichern. Die meisten Angebote gelten am Mittwoch auch im Markt, einige wenige – etwa der LG-Fernseher – tragen das Label „Online Only“.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.