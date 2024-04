Preissturz bei Philips Hue: Smarte Lampen im Starter-Set zum Sensationspreis

Smarte Glühbirnen von Philips Hue können vieles. Zum Beispiel kannst du die Lampen vom Sofa oder einem anderen Raum aus steuern – per App oder Sprachbefehl. So kannst du die Helligkeit beliebig verändern oder 16 Millionen verschiedene Farben einstellen. Auch aus der Ferne lassen sich etwa Szenarien erstellen, die Einbrechern vorgaukeln, du seist zu Hause. Sie können also auch die Sicherheit erhöhen und noch vieles mehr.

Nur bis Montagmorgen (22. April) mit 52 Prozent Rabatt: Philips Hue Starter-Set bei MediaMarkt kaufen!

Philips Hue Deal: Das bekommst du im Starter-Set

Das Aktions-Set bei MediaMarkt besteht aus drei smarten Glühbirnen, die nicht nur weißes, sondern auch buntes Licht erzeugen können. Außerdem ist die Philips Hue Bridge dabei, die als Herzstück für dein Smart Home fungiert und dir noch mehr Funktionen ermöglicht. Für 89,99 Euro statt 189,99 Euro kannst du das Set wahlweise mit E27- (klassisch zum Eindrehen) oder mit GU10-Gewinde (Dreh-Klick-Prinzip) bestellen. Damit werden sie einfach in vorhandene Lampen gedreht, eingerichtet und anschließend über die Hue App gesteuert.

Und hier hast du dann eine Menge Möglichkeiten. So kannst du zum Beispiel zwischen vorhandenen Lichtszenarien je nach Stimmung wählen, oder jede Lampe einzeln ansteuern. Du kannst die Glühbirnen aber auch mit deiner Musik oder einem Film synchronisieren und so für eine besondere Stimmung sorgen.

Außerdem möglich: Du triffst bestimmte Einstellungen je nach Raum und kannst dich so beispielsweise langsam morgens mit immer heller werdendem Licht wecken lassen. Wie vorhin bereits kurz erwähnt, lässt sich darüber hinaus auch deine Anwesenheit simulieren, wenn du abends unterwegs bist oder eine längere Zeit auf Reisen. So kann das Licht zu bestimmten Zeiten in verschiedenen Räumen ein- und ausgeschaltet werden, damit Kriminelle denken, du wärst zu Hause.

Preissturz um 50 Euro – darum ist jetzt ein guter Zeitpunkt

Aber ist der Preis überhaupt gut für das Philips Hue Starter-Set? Dazu schauen wir auf den Preisvergleich, denn der Rabatt auf den UVP selbst ist nicht immer aussagekräftig. Und hier siehst du, dass momentan kein anderer Anbieter günstiger ist. Somit ist MediaMarkt schonmal die beste Wahl.

Philips Hue Starter-Set bei MediaMarkt im Angebot.

Hilfreich ist aber auch der Preisverlauf – also, wie sich der Preis in den vergangenen Monaten entwickelt hat. Und hier sieht man, dass der Preis die meiste Zeit zwischen rund 89 und 148 Euro geschwankt ist. Du kamst zwar zeitweise auch etwas günstiger an das Set, aber auch nur ein paar Euro. Zuletzt musstest du aber mindestens 140 Euro zahlen – somit ist jetzt mit knapp 90 Euro wieder ein sehr guter Zeitpunkt. Aber Achtung: Das Angebot läuft nur bis Montagmorgen (22. April).

