MediaMarkt: GPS-Uhr im Apple-Watch-Design zum Top-Preis

Eine Smartwatch sollte nicht zu groß sein. Und sie sollte mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattet sein. Und natürlich sollte sie idealerweise nicht zu viel Geld kosten. Alle drei Eigenschaften in einer Uhr vereint die Amazfit GTS 2 Mini von Zepp Health, die jetzt bei MediaMarkt als „Deal des Tages“ zu besonders günstigen Konditionen zu haben ist.

Amazfit GTS 2 Mini bei MediaMarkt kaufen – Was steckt drin?

Ausgestattet ist die Amazfit GTS 2 Mini mit einem rechteckigen AMOLED-Display. Es misst 1,55 Zoll (ca. 4 Zentimeter) in der diagonalen Abmessung bei einer Auflösung von 354 × 306 Pixeln und erstrahlt mit bis zu 450 Nits. Auf Wunsch lässt es sich auch als Always-on-Display nutzen. Das verkürzt aber die Akkulaufzeit, die laut Hersteller bei einer typischen Nutzung circa zwei Wochen betragen soll. Um die Uhr individuell gestalten zu können, hast du Zugriff auf mehr als 80 Ziffernblätter. Zudem ist der Sprachassistent Alexa integriert.

Auf der Rückseite der Uhr ist ausgetüftelte Sensorik zu finden, die du zum Beispiel für die Herzfrequenzüberwachung nutzen kannst. Außerdem zur Messung deines Stresslevels und der Blutsauerstoffsättigung. Für Frauen ist zudem ein Zyklus-Tracking integriert. Sport-Fans haben ferner Zugriff auf rund 70 Sportmodi. Und wer gerne draußen Sport treibt, kann sogar wie eingangs erwähnt auf einen integrierten GPS-Empfänger setzen. Es ist also möglich, etwa die persönlichen Jogging-Runden auch losgelöst von einem gekoppelten Smartphone genau zu protokollieren.

Amazfit GTS 2 Mini in der Seitenansicht.

Nachts kannst du zudem einen Schlaftracker nutzen, um Aufschlüsse über deine Schlafqualität zu sammeln. Auch kurze Nickerchen von mehr als 20 Minuten Dauer soll die Uhr laut Herstellerangaben erkennen können. Praktisch ist auch das PAI-System, das über einen Algorithmus anhand der gemessenen Herzfrequenz und anderer Gesundheitsinformationen eine individuelle Gesundheitsbewertung vornimmt. Im Optimalfall sollte man nach entsprechenden körperlichen Aktivitäten einen Wert von rund 100 erreichen.

Was kostet die Amazfit GTS 2 Mini?

Normalerweise gilt für die wasserdichte (5 ATM) Amazfit GTS 2 Mini ein unverbindlicher Verkaufspreis in Höhe von knapp 80 Euro. In den vergangenen Wochen war die kleine Smartwatch immer wieder zu Preisen um 60 Euro erhältlich. Doch MediaMarkt setzt jetzt noch einen drauf. Im Rahmen des „Deal des Tages“-Angebots ist das schwarze Modell der Armbanduhr ab sofort und nur für kurze Zeit zu einem Preis von 59 Euro erhältlich. So günstig war die Uhr im Online-Handel zuletzt selten bis nie. Das gilt vor allem, weil im Vergleich zu vielen anderen Angeboten im Netz bei MediaMarkt keine Versandkosten anfallen. Jetzt zuzuschlagen lohnt sich also.

Die Amazfit GTS 2 mini ist eine hervorragende Uhr für Einsteiger und solche, die vor allem etwas mehr als einen reinen Fitnesstracker suchen, aber deutlich unter 100 Euro bleiben wollen. In genau diesem Bereich hat sich Amazfit in den vergangenen Jahren absolut etabliert.

Jetzt weiterlesen Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro im Test: Eine runde Sache