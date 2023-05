Lidl TV-Kracher: 4K-UHD-Fernseher zum Top-Preis

Im aktuellen Wochenprospekt bewirbt Lidl den QLED-Fernseher Toshiba QL5D63DAY als neues Fernseher-Schnäppchen. Bis zu 31 Prozent Rabatt gegenüber dem unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) sind möglich; abhängig davon, für welche Größe man sich beim Kauf entscheidet. Zur Wahl stehen 4K-UHD-Fernseher in den Größen 43, 50, 55 und 65 Zoll. Die größte Ersparnis auf den Listenpreis gibt es für das 55-Zoll-Modell.

Lidl verkauft QLED-Fernseher zum Top-Preis

Alle Fernseher bieten eine Auflösung von 3.840 x 2.160 Pixeln und sind mit einem Triple-HD-Tuner ausgestattet. Du kannst also mit allen TV-Geräten ohne zusätzliche Hardware das TV-Signal über Satellit (DVB-S), Kabelanschluss (DVB-C) oder Zimmerantenne (DVB-T) empfangen. Drei HDMI- und zwei USB-Anschlüsse sind ab Werk nutzbar, die Audioleistung fällt aber zum Teil unterschiedlich hoch aus. Denn nur das Modell mit 65 Zoll großer Bildschirmdiagonale bietet 2 x 12 W RMS. Bei den drei anderen Fernsehern müssen 2 x 10 W RMS ausreichen.

Dolby Vision, HDR 10 und HLG für optimierte Bilder beim Fernsehen sind bei allen vier TV-Modellen an Bord, ebenso Micro Dimming. Außerdem sind zahlreiche Apps vorinstalliert. Zum Beispiel für Prime Video, Netflix, DAZN, Youtube sowie für die Mediatheken von ARD und ZDF. Eine Steuerung ist einerseits per Fernbedienung möglich, aber auch per Stimme. Denn unterstützt werden auch die Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant. Zugriff zum Internet erfolgt über WLAN oder kabelgebunden über den rückseitigen LAN-Anschluss.

Neu bei Lidl zum Spitzenpreis im Angebot: der Toshiba QLED-Fernseher QL5D63DAY.

Was kostet der TOSHIBA QLED Fernseher QL5D63DAY?

Angeboten wird der Toshiba QLED-Fernseher von Lidl zu einem Preis ab rund 335 Euro. Abhängig ist der zu zahlende Preis von der Größe, für die du dich entscheidest. Die Diagonale wählst du dabei jeweils unterhalb des Preises über die Dropdown-Auswahl.

Alle vier Fernseher sind aktuell laut eines aktuellen Preisvergleichs in keinem anderen Onlineshop günstiger zu haben als bei Lidl. Beim 50- und beim 55-Zoll-Modell gilt das auch, wenn du die Versandkosten mit dazu rechnest. Die liegen nämlich abhängig von der gewählten Größe einmalig zwischen 30,90 Euro und 45,90 Euro. Egal für welches Modell du dich entscheidest: HD+ für den Empfang zahlreicher Privatsender in HD-Qualität über Satellit ist für sechs Monate kostenlos inklusive.