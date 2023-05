Lidl mit neuen Schnäppchen: E-Bikes für unter 1.000 Euro

Lidl setzt auf E-Bikes. Der Lebensmittel-Discounter bietet in seinem Onlineshop nicht nur hochmoderne E-Bikes aus dem Hause Crivit zum Sonderpreis an, sondern auch klassische, weniger auffällige Pedelecs. Dazu gehören gleichermaßen City E-Bikes aus dem Hause Prophete wie praktische Klappräder mit elektrifiziertem Antrieb von Allegro und ebenfalls Prophete.

City E-Bikes für unter 1.000 Euro bei Lidl kaufen

Immerhin ein Drittel des unverbindlichen Verkaufspreises kannst du sparen, wenn du dich für das Prophete E-Bike City Genießer e6000 entscheidest. Es bietet 28 Zoll große Reifen, einen 48 Zoll hohen Alu-Rahmen mit Tiefeinsteiger und mechanische Felgenbremsen. Auf eine Rücktrittbremse wird, anders als bei so manchem anderen City E-Bike, verzichtet.

Frontmotor

Blaupunkt-Akku (374,4 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Reichweite: bis zu 100 Kilometer

7 Gänge

starre Federgabel

Gewicht: circa 25 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: circa 140 Kilogramm

Jetzt bei Lidl im Angebot: das Prophete E-Bike „Genießer“ e6000.

Statt für knapp 1.500 Euro bietet Lidl dieses City-E-Bike von Prophete zu einem Preis von 999 Euro an. Das entspricht einem Rabatt in Höhe von 33 Prozent. In anderen Webshops konnten wir dieses Pedelec-Modell aktuell nicht finden.

Alternative kostet ebenfalls 999 Euro

Ebenfalls zu haben: das Prophete Cityrad Expedition. Bei diesem E-Bike liegt die Ersparnis gegenüber dem UVP in Höhe von knapp 1.600 Euro sogar bei 37 Prozent. Kaufen kannst du es im Lidl Onlineshop ebenfalls für 999 Euro. Die technische Ausstattung ist in weiten Teilen identisch, allerdings ist der Akku nicht unter dem Gepäckträger montiert, sondern an der Sattelstütze. Zudem kommt eine hydraulische Felgenbremse zum Einsatz und du kannst bei Bedarf auf die Dienste einer Rücktrittbreme zählen.

Elektrische Klapp- und Falträder sind bei Lidl ebenfalls im Angebot

Oder soll es lieber ein Klapprad sein, das du zum Beispiel auch im öffentlichen Nahverkehr gut transportieren kannst? Dann könntest du dich für das Prophete Urbanicer mit 20 Zoll kleinen Reifen entscheiden. Es bietet einen 30 Zentimeter hohen Alu-Rahmen, mechanische Felgenbremsen und eine Rücktrittbremse. Die weitere Ausstattung:

Frontmotor

Prophete-Akku (252 Wh / 10,4 Ah / 36 V)

Reichweite: bis zu 70 Kilometer

7 Gänge

starre Federgabel

Gewicht: circa 22 Kilogramm

zulässiges Gesamtgewicht: circa 120 Kilogramm

Auch E-Klappräder sind jetzt bei Lidl zum Sonderpreis zu haben.

Üblicherweise würde Prophete für dieses Faltrad knapp 1.800 Euro verlangen. Lidl zieht davon aber satte 44 Prozent ab und bietet es für 999 Euro an. In anderen Webshops musst du aktuell mindestens 200 Euro mehr auf den Tisch legen.

Alternative kostet 250 Euro mehr

Mit nur drei Gängen ist das 21 Kilogramm schwere E-Klapprad Allegro Compact SUV 3 Plus 374 ausgestattet. Dafür bietet es einen größeren Akku (374,4 kWh), der eine Zuschaltung der Trittunterstützung für bis zu 100 Kilometer erlaubt. Das treibt allerdings den Preis in die Höhe: auf 1.249 Euro. Gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung in Höhe von 2.099 Euro entspricht das einem Rabatt von 40 Prozent. In anderen Onlineshops werden derzeit mindestens 40 Euro mehr fällig.

Bei allen oben genannten E-Bike-Angeboten erfolgt die Zustellung per Spedition zu dir nach Hause. Dafür musst du pro Lieferung nach einer entsprechenden Terminabsprache eine Pauschale in Höhe von 18,90 Euro bezahlen.

