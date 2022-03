Lidl: Comeback für Thermomix-Klon - Küchenmaschine in neuer Variante

Was Aldi kann, kann Lidl schon lange. Frei nach diesem Motto nimmt der Lebensmittel-Discounter parallel zu einem ähnlichen Angebot seines direkten Wettbewerbers ab dem 21. März eine neue Küchenmaschine mit Kochfunktion ins Angebot: die Silvercrest Monsieur Cuisine connect trend in der angepassten Ausführung SKMC 1200 F6. Das ist wichtig, denn das Vorgängermodell, das noch mit einem anderen Heizelement verkauft wurde, ist in Deutschland nach einer erfolgreichen Patentklage von Themomix-Hersteller Vorwerk nicht mehr erlaubt.

Küchenmaschine von Lidl feiert ihr Comeback

Die maximale Leistungsaufnahme der neuen Lidl-Küchenmaschine liegt bei aktivierter Kochfunktion bei 1.050 Watt. Wenn du die Maschine im Rechtslauf zum Kneten und Zerkleinern nutzt, ist bei 800 Watt Schluss. Alternativ kannst du auch einen Linkslauf einstellen, um unter anderem Suppen, Risotto oder Eintöpfe zu rühren. Drei Automatikprogramme (Kneten, Dampfgaren und Anbraten) sind verfügbar. Ebenso ist es ab Werk möglich, über ein 7 Zoll großes Farb-Touch-Display mehr als 500 vorinstallierte Rezepte mit Schritt-für-Schritt-Anleitung abzurufen. Praktisch auch: die Küchenmaschine ist mit einer integrierten Waage ausgestattet, die direkt im Topf das Abwiegen von Zutaten erlaubt – bis zu einem Gewicht von 5 Kilogramm.

Der Edelstahl-Mix-Behälter mit einem Fassungsvermögen von 4,5 Litern lässt im Maschinenbetrieb eine Füllmenge von bis zu 3 Litern zu. Zu den weiteren Extras gehören zudem ein 99-Minuten-Timer, eine zehnstufige Geschwindigkeitseinstellung inklusive Turbofunktion und eine Temperatureinstellung von 37 bis 130 Grad Celsius. Für punktgenaues Garen ist die Temperatur in 5-Grad-Schritten einstellbar. Teil des Lieferumfangs ist neben dem Mix-Behälter auch ein Deckel mit Einfüllöffnung, ein Messbecher, ein Dampfgaraufsatz mit Deckel, Koch- und Messereinsatz sowie Rühraufsatz und Spatel. Sämtliches Zubehör des Lieferumfangs lässt sich nach Herstellerangaben in der Spülmaschine reinigen.

Was kostet die Silvercrest-Küchenmaschine bei Lidl?

Normalerweise kostet die Silvercrest SKMC 1200 F6 nach Angaben von Lidl 399 Euro. Wenn sie ab dem 21. Mai bei Lidl in den Filialen und im Lidl-Onlineshop zum Kauf angeboten wird, kannst du aber 50 Euro sparen. Denn zum Comeback der Küchenmaschine wird nur ein Preis in Höhe von 349 Euro verlangt. Zum gleichen Preis bietet Aldi seine Küchenmaschine Comv Cooking Boss an. Ein Thermomix von Marktführer Vorwerk kostet geschmeidige 1.000 Euro mehr.

Für kleine Köche: die Playtive Kinder Mini Monsieur Cuisine

Und wer schon den eigenen Nachwuchs spielerisch an das Geschehen in der Küche heranführen möchte, kann sich für knapp 30 Euro eine Küchenmaschine für Kinder sichern – auf Wunsch ab dem 21. März auch in den Lidl-Filialen vor Ort. Ein Kochbuch ist in die Maschine integriert, um fünf kindgerechte Rezepte schnell nachkochen zu können. Dafür ist das Gerät mit einem Farbdisplay und leicht zu verstehenden Symbolen ausgestattet. Ein Mixtopf mit Deckel und Einfüllöffnung ist ebenfalls Teil der Ausstattung wie ein Dampfgaraufsatz mit Deckel, Plastikmessereinsatz, Rühreinsatz, Spatel und Messbecher. Geeignet ist die Playtive-Küchenmaschine für Kinder ab 3 Jahren.

